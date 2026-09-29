Marijana Mateus napravila je spektakl na proslavi svog 55. rođendana.

Izvor: Instagram printscreen / marijanamateus

Marijana Mateus danas živi na relaciji London–Beograd, a rođendani su joj poslednjih godina povod da bliske ljude okupi i na nekoj novoj destinaciji.

Nakon glamuroznog Londonu i prošlogodišnjeg slavlja u Istanbulu, Marijana je za svoju novu rođendansku destinaciju izabrala čarobnu Veneciju. Svoj 55. rođendan proslavila je u krugu najbližih prijatelja, a slavlje je osmislila kao savršen spoj italijanske elegancije i balkanskog temperamenta - uz italijansku muziku, ples, ali i bend koji je specijalno iz Srbije doputovao kako bi podigao atmosferu.

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Marijana je i svojim stajlingom ispratila magičan ambijent, pa je goste dočekala u raskošnoj, tradicionalnoj venecijanskoj haljini. Za autentični italijanski ugođaj pobrinuli su se muzičari, tenor koji je izvodio poznate italijanske numere i plesači u tradicionalnim nošnjama.

Ubrzo potom, podijum je preuzeo bend iz Srbije. Domaći i strani hitovi smjenjivali su se tokom svečane večere, pa su se u istoj noći spojili prefinjeni italijanski šarm i energija balkanskog ritma, navodi Blic.

Torta na 10 spratova!

Poseban trenutak večeri bio je dolazak spektakularne rođendanske torte na nekoliko spratova. Marijana se za taj čin presvukla u atraktivnu, kratku zlatnu haljinu, koja je donijela potpuno drugačiji vizuelni efekat u odnosu na venecijansku kreaciju s početka noći.

Nakon sječenja torte, žurka se nije završila. Društvo je slavlje nastavilo u baru istog hotela, gdje je ritam preuzeo di-džej, a elegantna večera se transformisala u ludi rođendanski provod.

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Vidi opis Marijana na rođendanu kao Marija Antoaneta: Dva dana slavlja u Veneciji, vožnja gondolama i torta na 10 spratova Marijana Mateus rođendan Venecija Marijana Mateus rođendan Venecija Marijana Mateus rođendan Venecija Marijana Mateus rođendan Venecija Marijana Mateus rođendan Venecija Marijana Mateus rođendan Venecija Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen / marijanamateus Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Instagram printscreen / marijanamateus Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Instagram printscreen / marijanamateus Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Instagram printscreen / marijanamateus Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Instagram printscreen / marijanamateus Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Instagram printscreen / marijanamateus Br. slika: 6 6 / 6 AD

Ručak u palati

Slavljenica je poželjela da i sutrašnji dan posveti dragim ljudima. Organizovala je romantičnu vožnju gondolama kroz venecijanske kanale, a potom i rođendanski ručak u velelepnoj palati iz 17. vijeka.

Za ovu dnevnu priliku, Marijana je ponela elegantnu plavu haljinu poznatog engleskog brenda.