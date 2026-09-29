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Marijana na rođendanu kao Marija Antoaneta: Dva dana slavlja u Veneciji, vožnja gondolama i torta na 10 spratova

Marijana na rođendanu kao Marija Antoaneta: Dva dana slavlja u Veneciji, vožnja gondolama i torta na 10 spratova

Autor Marina Cvetković
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Marijana Mateus napravila je spektakl na proslavi svog 55. rođendana.

Marijana na rođendanu kao Marija Antoaneta: Dva dana slavlja u Veneciji, vožnja gondolama i torta na Izvor: Instagram printscreen / marijanamateus

Marijana Mateus danas živi na relaciji London–Beograd, a rođendani su joj poslednjih godina povod da bliske ljude okupi i na nekoj novoj destinaciji.

Nakon glamuroznog Londonu i prošlogodišnjeg slavlja u Istanbulu, Marijana je za svoju novu rođendansku destinaciju izabrala čarobnu Veneciju. Svoj 55. rođendan proslavila je u krugu najbližih prijatelja, a slavlje je osmislila kao savršen spoj italijanske elegancije i balkanskog temperamenta - uz italijansku muziku, ples, ali i bend koji je specijalno iz Srbije doputovao kako bi podigao atmosferu.

Sve je podijelila na Instagramu:

Marijana je i svojim stajlingom ispratila magičan ambijent, pa je goste dočekala u raskošnoj, tradicionalnoj venecijanskoj haljini. Za autentični italijanski ugođaj pobrinuli su se muzičari, tenor koji je izvodio poznate italijanske numere i plesači u tradicionalnim nošnjama.

Ubrzo potom, podijum je preuzeo bend iz Srbije. Domaći i strani hitovi smjenjivali su se tokom svečane večere, pa su se u istoj noći spojili prefinjeni italijanski šarm i energija balkanskog ritma, navodi Blic.

Torta na 10 spratova!

Poseban trenutak večeri bio je dolazak spektakularne rođendanske torte na nekoliko spratova. Marijana se za taj čin presvukla u atraktivnu, kratku zlatnu haljinu, koja je donijela potpuno drugačiji vizuelni efekat u odnosu na venecijansku kreaciju s početka noći.

Nakon sječenja torte, žurka se nije završila. Društvo je slavlje nastavilo u baru istog hotela, gdje je ritam preuzeo di-džej, a elegantna večera se transformisala u ludi rođendanski provod.

Pogledajte još slika iz Venecije:

Ručak u palati

Slavljenica je poželjela da i sutrašnji dan posveti dragim ljudima. Organizovala je romantičnu vožnju gondolama kroz venecijanske kanale, a potom i rođendanski ručak u velelepnoj palati iz 17. vijeka.

Za ovu dnevnu priliku, Marijana je ponela elegantnu plavu haljinu poznatog engleskog brenda. 

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Marijana Mateus rođendan

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