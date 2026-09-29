Marijana Mateus napravila je spektakl na proslavi svog 55. rođendana.
Marijana Mateus danas živi na relaciji London–Beograd, a rođendani su joj poslednjih godina povod da bliske ljude okupi i na nekoj novoj destinaciji.
Nakon glamuroznog Londonu i prošlogodišnjeg slavlja u Istanbulu, Marijana je za svoju novu rođendansku destinaciju izabrala čarobnu Veneciju. Svoj 55. rođendan proslavila je u krugu najbližih prijatelja, a slavlje je osmislila kao savršen spoj italijanske elegancije i balkanskog temperamenta - uz italijansku muziku, ples, ali i bend koji je specijalno iz Srbije doputovao kako bi podigao atmosferu.
Sve je podijelila na Instagramu:
Marijana na rođendanu kao Marija Antoaneta: Dva dana slavlja u Veneciji, vožnja gondolama i torta na 10 spratova
Marijana je i svojim stajlingom ispratila magičan ambijent, pa je goste dočekala u raskošnoj, tradicionalnoj venecijanskoj haljini. Za autentični italijanski ugođaj pobrinuli su se muzičari, tenor koji je izvodio poznate italijanske numere i plesači u tradicionalnim nošnjama.
Ubrzo potom, podijum je preuzeo bend iz Srbije. Domaći i strani hitovi smjenjivali su se tokom svečane večere, pa su se u istoj noći spojili prefinjeni italijanski šarm i energija balkanskog ritma, navodi Blic.
Torta na 10 spratova!
Poseban trenutak večeri bio je dolazak spektakularne rođendanske torte na nekoliko spratova. Marijana se za taj čin presvukla u atraktivnu, kratku zlatnu haljinu, koja je donijela potpuno drugačiji vizuelni efekat u odnosu na venecijansku kreaciju s početka noći.
Nakon sječenja torte, žurka se nije završila. Društvo je slavlje nastavilo u baru istog hotela, gdje je ritam preuzeo di-džej, a elegantna večera se transformisala u ludi rođendanski provod.
Pogledajte još slika iz Venecije:
Marijana na rođendanu kao Marija Antoaneta: Dva dana slavlja u Veneciji, vožnja gondolama i torta na 10 spratova
Marijana Mateus rođendan Venecija
Marijana Mateus rođendan Venecija
Marijana Mateus rođendan Venecija
Marijana Mateus rođendan Venecija
Marijana Mateus rođendan Venecija
Marijana Mateus rođendan Venecija
Ručak u palati
Slavljenica je poželjela da i sutrašnji dan posveti dragim ljudima. Organizovala je romantičnu vožnju gondolama kroz venecijanske kanale, a potom i rođendanski ručak u velelepnoj palati iz 17. vijeka.
Za ovu dnevnu priliku, Marijana je ponela elegantnu plavu haljinu poznatog engleskog brenda.