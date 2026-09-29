Kako je Aleksandar Šapić prije 20 godina dobio ulogu u "Kenguru": Bivši vateropolista zbog njega postao Gangula

Njegov Gangula iz filma "Kad porastem biću Kengur" ostao je jedna od najprepoznatljivijih epizodnih uloga domaće kinematografije.

Izvor: Youtube printscreen / lemax video

Aleksandar Šapić je još prije više od 20 godina odigrao epizodnu, odnosno gostujuću ulogu u kultnom filmu, a njegov Gangula iz filma "Kad porastem biću Kengur" ostao je jedna od najprepoznatljivijih epizodnih uloga domaće kinematografije.

Posle aktuelnog incidenta u kojem je Šapić učestvovao, društvene mreže ponovo su izvukle iz arhive njegovog Gangulu – lokalnog "lika" iz filma Raše Andrića.

Evo kako je to izgledalo:

Aleksandar Šapić u filmu Kad porastem biću kengur Izvor: Youtube / lemax video

Nije trebalo ni da igra Gangulu

Kada je Raša Andrić radio "Kad porastem biću Kengur", za ulogu Gangule prvobitno je razmatrao profesionalne glumce.

U jednom od kasnijih sjećanja na nastanak filma, Andrić je ispričao da su se pominjala imena, poput Nenada Jezdića. Problem je bio u tome što su svi kandidati bili glumci koje bi publika očekivala u ulozi lokalnog opasnog tipa.

Andrić je zato želio nešto potpuno drugačije. Kako je ispričao, u jednom trenutku razgovarao je sa Sergejem Trifunovićem o tome da bi možda mogli da potraže nekoga iz muzičkog biznisa, odnosno nekoga ko nije profesionalni glumac. A onda je Trifunović predložio – Aleksandra Šapića.

"Ma, ne, bre, zvaćemo vaterpolistu Šapića!", prepričao je Andrić.

On je tada bio jedan od najboljih svjetskih vaterpolista, a sa glumom nije imao praktično nikakve veze.

"Svaki čovjek može da bude glumac"

Andrić je kasnije objasnio da je upravo činjenica da Šapić nije bio glumac mogla da bude prednost.

"Veliki je rizik kad uzmeš naturščika", rekao je reditelj, dodajući da svaki čovjek može da bude glumac, ali da većina može ubjedljivo da odigra samo jednu ili dvije uloge, dok profesionalni glumac može da tumači veliki broj različitih likova.

Šapić je, međutim, imao ono što je Andriću trebalo – pojavu koja je odgovarala Ganguli.

Danas je teško pomenuti Šapića u kontekstu filma "Kad porastem biću Kengur", a da se ne pomene upravo Gangula. I sam Šapić je ranije govorio o tome da mu je nadimak koji je dobio zahvaljujući toj ulozi ostao i godinama kasnije.

Prisjetimo se Šapića iz sportskih dana:

(City Magazin / MONDO)