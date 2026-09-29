Najbolji srpski košarkaš Nikola Jokić objasnio Amerikancima šta znači biti kapiten reprezentacije.

Izvor: YouTube/NBA/Printscreen

Najbolji košarkaš na planeti Nikola Jokić imao je veoma zanimljivo obraćanje javnosti, kojim je i zvanično najavljena nova sezona NBA lige. Srpski centar bio je veoma dobro raspoložen, američki novinari su oko 15 minuta ispitivali košarkaša iz Sombora, a on im je priredio pravi spektakl. Između ostalog - dobili su i jednu lekciju o tome kako izgleda biti kapiten Srbije.

Pored toga što je pričao o novom ugovoru koji će narednog ljeta potpisati ako ga Denver Nagetsi budu željeli u timu i što je glavom udarao u mikrofon, Nikola Jokić je bio i ozbiljan. Ispričao je da su uloga kapitena u nacionalnom timu odgovornost i ponos, a da se nada dugoj saradnji sa selektorom Alimpijevićem.

"Pa, ne znam, ali definitivno sam se osjećao malo odgovornije kao kapiten i imao sam malo više pritiska... Nije to pritisak već malo više odgovornosti, i nekako sam se osjećao dobro u toj ulozi i zaista vas čini ponosnim što igrate za svoju zemlju. Poznajem selektora iz prošlosti, igrao sam protiv njega nekoliko puta. On ima mnogo strasti prema igri. Živio je košarku. On je zaista emotivan, daje cijelog sebe za pobjedu, za igrače i zaista je posvećen treninzima, utakmicama. On sve shvata vrlo odgovorno, ne bira treninge i utakmice. Radujem se saradnji sa njim, nadam se još mnogo, mnogo godina unaprijed", rekao je Jokić.

Kako je Jokić govorio o reprezentaciji?

Nikola Jokić je Amerikancima govorio o svom iskustvu u nacionalnom timu, ali i u evropskoj košarci. Po njegovim riječima, Evropa i reprezentacija su sličnije nego Evropa i NBA, baš zbog tog osjećaja da u evropskim klubovima i reprezentacijama svaka utakmica mora da se pobijedi. Amerikanci ne shvataju taj koncept jer veliki broj mečeva u ligaškom dijelu sezone nema presudnu ulogu na formiranje tabele.

"Isto je u Evropi i u reprezentaciji - tamo je najvažnije pobijediti utakmicu. Znam da zvuči glupo, ali znamo da u ovoj ligi, kao što možete vidjeti, određeni igrači, određeni ljudi, moraju da uzmu svoje šuteve, moraju da postignu svoje poene, statistiku i slično. Mislim da je u reprezentaciji i u Evropi najvažnije da pobijediš utakmicu i ja bih volio da svaki igrač iz NBA ode da igra šest mjeseci u evropskoj košarci samo da vidi koliki je pritisak", rekao je Jokić.

Vidi opis Nikola Jokić: "Nije mi Srbija pritisak, već odgovornost i ponos" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Mečevi protiv Olimpijakosa, Crvene zvezde ili Partizana teži su od mečeva u Evroligi - upravo zbog pritiska koji se stvara pred njih. Navijači ih shvataju veoma ozbiljno, uz ogromnu količinu ponosa, pa igrači moraju svaku sekundu da posvete maksimalnu pažnju.

"Igraš u srijedu protiv Olimpijakosa u Grčkoj, pa onda igraš kod kuće protiv Crvene zvezde ili Partizana. Ako imaš tri poraza uzastopno, tamo je to veliki problem. Ljudi to shvataju ozbiljno. Mnogo im znači ponos. Zato zaista želim da svako iz NBA lige može da igra šest mjeseci u Evropi", zaključio je Nikola.