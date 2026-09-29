Istom odlukom potvrđena je oslobađajuća presuda Ljubiši Dukiću, kojeg je tužilaštvo takođe teretilo za nasilničko ponašanje.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Viši sud u Podgorici ukinuo je prvostepenu presudu kojom su biznismen Zoran Bećirović, njegov sin Luka i tjelohranitelj Mladen Mijatović osuđeni zbog nasilničkog ponašanja prema novinarki "Pobjede" Ani Raičković i članovima njene porodice i predmet vratio Osnovnom sudu na ponovno suđenje, pišu Vijesti.

Istom odlukom potvrđena je oslobađajuća presuda Ljubiši Dukiću, kojeg je tužilaštvo takođe teretilo za nasilničko ponašanje.

Osnovni sud je u aprilu prošle godine Zorana Bećirovića osudio na godinu, a Mijatovića na deset mjeseci zatvora, dok je Luki Bećiroviću izrečena uslovna osuda od sedam mjeseci, koja se neće izvršiti ukoliko u roku od dvije godine od pravosnažnosti presude ne počini novo krivično djelo.

Viši sud je, međutim, utvrdio da je prvostepena presuda u odnosu na njih trojicu zahvaćena bitnim povredama odredaba krivičnog postupka.

Drugostepeno vijeće, kojim je predsjedavala sutkinja Katarina Padalica, ocijenilo je da je izreka prvostepene presude nerazumljiva i protivurječna njenim razlozima, da nijesu navedeni razlozi o svim odlučnim činjenicama, dok su pojedini dati razlozi nejasni i međusobno protivurječni.

Viši sud posebno je problematizovao činjenicu da opis radnji za krivično djelo nasilničko ponašanje zauzima gotovo tri stranice.

"Ovako glomazan i detaljan činjenični opis u izreci presude, osim što je u suprotnosti sa odredbama ZKP-a, čini izreku presude nerazumljivom", navodi se u odluci.

Sud je objasnio da se iz takvog opisa ne može razlučiti koja konkretna radnja ili skup radnji u pravnom smislu čini nasilničko ponašanje, a šta predstavlja samo kontekst i okolnosti događaja, prenose Vijesti.

Ukazali su i da je zaštitni objekat tog krivičnog djela javni red i mir, a ne zaštita pojedinaca od fizičkog napada, zbog čega je u izreci moralo biti jasno navedeno kojim radnjama je ugroženo spokojstvo građana i narušen javni red i mir.

Viši sud našao je nedosljednosti i u načinu na koji je Osnovni sud cijenio iskaz Raičković. Prvostepeni sud njen iskaz ocijenio je kao istinit, uvjerljiv, jasan i precizan, ali, prema ocjeni drugostepenog suda, nije dao zadovoljavajuće objašnjenje za razlike između iskaza koji je dala pred tužilaštvom i onoga što je kazala na glavnom pretresu, pišu Vijesti.

Za Dukića je, sa druge strane, Viši sud zaključio da je pravilno oslobođen, navodeći da sprovedenim dokazima nije utvrđeno da je udarao oštećene ili se ponašao nasilnički.

Drugostepeni sud navodi da video-snimci pokazuju da je Dukić pokušavao da spriječi sukob, razdvajao učesnike i štitio Raičković, a da nije dokazano da je njenog sina Uroša Gagovića udario nogom u glavu.

Viši sud odbio je žalbu Osnovnog državnog tužilaštva u dijelu koji se odnosi na Dukića, dok je žalba tužilaštva kojom su za Zorana i Luku Bećirovića i Mijatovića tražene strože kazne za sada ostala bespredmetna.