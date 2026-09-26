Viši sud u Podgorici osudio je Svetlanu Babačić na jedinstvenu kaznu od četiri godine i pet mjeseci zatvora zbog trgovine ljudima.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

“Prema navodima prvostepene presude, ona je osuđena za tri krivična djela trgovina ljudima iz člana 444 stav 1 KZ Crne Gore”, izjavila je Marija Milovanović, samostalna savjetnica za odnose sa javnošću.

Istom presudom B. M. i S. Đ. oslobođeni su optužbe da su joj pomagali u trgovini ljudima.

Nije bilo dokaza, kako je rečeno, da su izvršili tri krivična djela trgovina ljudima putem pomaganja i po jedno krivilčno djelo trgovina ljudima iz člana 444 stav 7 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Prvostepenu presudu izrekao je sudija Ivan Perović.

U obrazloženju odluke sudija je konstatovao da je tokom suđenja utvrđeno da je Babačić umišljajno, predstavljajući sebe kao osobu koja želi da pomogne, od 15. decembra 2021. do 13. aprila 2022. godine zloupotrebom odnosa zavisnosti i teških prilika, vrbovala K. N., K. A. i F. O. za prostituciju.

Kako je navedeno, vrbovanje žena za pružanje seksualnih usluga je specifično jer Babačić nije primjenjivala fizičku silu, prijetila sunarodnicama ili im ograničavala kontrolu kako bi nad njima uspostavila kontrolu, pišu "Vijesti".

“U konkretnom slučaju nema držanja oštećenih u zatvorenim prostorima, nema ukidanja ili ograničavanja slobode kretanja, nema ucjenjivanja, ali je Babačić vlast nad oštećenim ženama realizovala mnogo suptilnije i mnogo komplikovanije za dokazivanje”, kazao je sudija Perović.

Dodao je da to što su one mogle da odbiju nekog klijenta i to što im je ona ostavljala mobilni telefon kada bi otputovala u inostranstvo, ne znači da je postojala suštinski njihova sloboda odlučivanja kao što takvu slobodu ne potvrđuje ni to što su oštećene prihvatile da pružaju seksualne usluge za novac.

Sud je zaključio da je kod jedne od oštećenih utvrđeno je da je bila samohrana majka, razvedena, da je sama brinula o djetetu, radila za malu platu i imala čak pet kredita i da takve okolnosti predstavljaju stanje posebne ranjivosti.

Jedna od oštećenih je, kako se navodi u kratkom obrazloženju presude, u Crnu Goru došla sa svega 200 eura, koje je brzo potrošila, a Babačić joj ponudila mogućnost zarade kroz masažu, ali joj istovremeno pokazala da se mnogo više novca može zaraditi prostitucijom pokazujući joj evidenciju prihoda od pružanja seksualnih usluga.

Sudija Perović je dodao da je sud zaključio da je Babačić na taj način postepeno lomila njen psihološki otpor i uvodila je u prostituciju. Sličan obrazac, sud je utvrdio i kod druge dvije žene. Jedna je u Crnu Goru došla sa bolesnim suprugom, bez posla i novca dok je za treću oštećenu utvrđeno da je u Rusiji imala više dugova, dva posla i velike finansijske obaveze.

Sud je kao nesporno utvrdio da su se u kući u barskom naselju Utjeha pružale seksualne usluge.

Sud je kao dokaz cijenio i fotografije pronađene u njenom telefonu, na kojima su, prema obrazloženju, žene u erotskim kostimima…

Istom presudom B. M. i S. Đ. oslobođeni su optužbe da su joj pomagali u trgovini ljudima.

Nije bilo dokaza, kako je rečeno, da su izvršili tri krivična djela trgovina ljudima putem pomaganja i po jedno krivilčno djelo trgovina ljudima iz člana 444 stav 7 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Prvostepenu presudu izrekao je sudija Ivan Perović.

U obrazloženju odluke sudija je konstatovao da je tokom suđenja utvrđeno da je Babačić umišljajno, predstavljajući sebe kao osobu koja želi da pomogne, od 15. decembra 2021. do 13. aprila 2022. godine zloupotrebom odnosa zavisnosti i teških prilika, vrbovala K. N., K. A. i F. O. za prostituciju.

Kako je navedeno, vrbovanje žena za pružanje seksualnih usluga je specifično jer Babačić nije primjenjivala fizičku silu, prijetila sunarodnicama ili im ograničavala kontrolu kako bi nad njima uspostavila kontrolu.

“U konkretnom slučaju nema držanja oštećenih u zatvorenim prostorima, nema ukidanja ili ograničavanja slobode kretanja, nema ucjenjivanja, ali je Babačić vlast nad oštećenim ženama realizovala mnogo suptilnije i mnogo komplikovanije za dokazivanje”, kazao je sudija Perović.

Dodao je da to što su one mogle da odbiju nekog klijenta i to što im je ona ostavljala mobilni telefon kada bi otputovala u inostranstvo, ne znači da je postojala suštinski njihova sloboda odlučivanja kao što takvu slobodu ne potvrđuje ni to što su oštećene prihvatile da pružaju seksualne usluge za novac.

Sud je zaključio da je kod jedne od oštećenih utvrđeno je da je bila samohrana majka, razvedena, da je sama brinula o djetetu, radila za malu platu i imala čak pet kredita i da takve okolnosti predstavljaju stanje posebne ranjivosti.

Jedna od oštećenih je, kako se navodi u kratkom obrazloženju presude, u Crnu Goru došla sa svega 200 eura, koje je brzo potrošila, a Babačić joj ponudila mogućnost zarade kroz masažu, ali joj istovremeno pokazala da se mnogo više novca može zaraditi prostitucijom pokazujući joj evidenciju prihoda od pružanja seksualnih usluga.

Sudija Perović je dodao da je sud zaključio da je Babačić na taj način postepeno lomila njen psihološki otpor i uvodila je u prostituciju. Sličan obrazac, sud je utvrdio i kod druge dvije žene. Jedna je u Crnu Goru došla sa bolesnim suprugom, bez posla i novca dok je za treću oštećenu utvrđeno da je u Rusiji imala više dugova, dva posla i velike finansijske obaveze.

Sud je kao nesporno utvrdio da su se u kući u barskom naselju Utjeha pružale seksualne usluge.

Sud je kao dokaz cijenio i fotografije pronađene u njenom telefonu, na kojima su, prema obrazloženju, žene u erotskim kostimima…