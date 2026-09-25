Na sjednici je razmatrano ukupno 16 pritužbi koje su se odnosile na rad državnih tužilaca i rukovodilaca državnih tužilaštava, u dijelu koji se tiče zakonitosti njihovog postupanja.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Tužilački savjet je na 14. sjednici donio odluku da Maja Janković bude izabrana za rukovoditeljku Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici. Za državne tužioce u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici izabrani su Marija Kažić i Rajko Lopičić, prenosi CdM.

Na sjednici je razmatrano ukupno 16 pritužbi koje su se odnosile na rad državnih tužilaca i rukovodilaca državnih tužilaštava, u dijelu koji se tiče zakonitosti njihovog postupanja.

Iz Tužilačkog savjeta saopšteno je da je za 11 pritužbi ocijenjeno da su neosnovane, dok je za dvije predložen vanredni nadzor. Jedna pritužba je ocijenjena kao krivična prijava i proslijeđena je nadležnom državnom tužilaštvu. Još jedna pritužba upućena je nadležnom tužilaštvu jer se odnosila na rješenje kojim je krivična prijava odbačena.

“Za jednu pritužbu konstatovano je da je o istoj već ranije dato mišljenje”, naveli su iz Tužilačkog savjeta.

Na sjednici je, kako su saopštili, usvojena i odluka o izmjeni Plana za ocjenjivanje državnih tužilaca. Pored toga, donijeta je odluka o usvajanju Plana integriteta Tužilačkog savjeta i Sekretarijata za period od 2026. do 2028. godine.