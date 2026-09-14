Vozilo oduzeto zbog sumnje da je stečeno izvršenjem krivičnih djela stvaranje kriminalne organizacije, trgovina drogom i pranje novca.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Sudija za istragu Višeg suda u Podgorici odredio je da se privremeno oduzme blindirani "mercedes G500" okrivljenog Radoja Zvicera jer postoji osnovana sumnja da ga je okrivljeni stekao izvršenjem više krivičnih djela, kazali su "Vijestima" iz Specijalnog državnog tužilaštva (SDT).

"Sudija za istragu Višeg suda u Podgorici je, po predlogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), odredio privremenu mjeru obezbjeđenja – zabranu raspolaganja i korišćenja pokretne stvari – specijalnog (blindiranog) putničkog vozila 'Mercedes G500' okrivljenog R.Z., jer postoji osnovana sumnja da ga je okrivljeni stekao izvršenjem krivičnih djela stvaranje kriminalne organizacije, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i pranje novca", kazali su iz SDT-a.