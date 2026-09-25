Kako navode, slučaj je proslijeđen nadležnim institucijama radi daljeg postupanja.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Ministarstvo zdravlja saopštilo je da je od Kliničkog centra Crne Gore dobilo informaciju o dvije pacijentkinje kod kojih su, nakon navodne aplikacije botulinskog toksina, registrovane zdravstvene tegobe, piše Dan.

Kako navode, slučaj je proslijeđen nadležnim institucijama radi daljeg postupanja.

“Povodom informacija o pacijentkinjama koje su zbrinute u Kliničkom centru Crne Gore, a kod kojih su, nakon navodne aplikacije botulinskog toksina, registrovane zdravstvene tegobe, Ministarstvo zdravlja obavještava javnost da je od Kliničkog centra Crne Gore primilo informaciju o ovom slučaju, koja je proslijeđena nadležnim institucijama radi daljeg postupanja”, saopšteno je iz Ministarstva.

Riječ je o dvije pacijentkinje, starosti 46 i 26 godina, koje su u KCCG primljene četiri do pet dana nakon tretmana za koji su navele da je obavljen kod „kozmetologa“.

“​​Kod obje pacijentkinje utvrđeni su simptomi koji odgovaraju botulizmu, uključujući mišićnu slabost i otežano gutanje. Njihovo zdravstveno stanje je trenutno stabilno, uz znake poboljšanja, i nijesu vitalno ugrožene”, naveli su iz Ministarstva.

Iz Ministarstva zdravlja ističu da se u okviru svojih nadležnosti preduzimaju aktivnosti na provjeri svih okolnosti slučaja, uz apel da se ne donose zaključci o konkretnom pružaocu usluge ili preparatu prije završetka postupka nadležnih organa, prenosi Dan.

“S tim u vezi, pozivamo na odgovorno informisanje javnosti i uzdržavanje od iznošenja zaključaka o konkretnom pružaocu usluge ili preparatu prije nego što nadležni organi utvrde sve činjenice”, navodi se u saopštenju.

Kako dodaju, slučaj zahtijeva angažovanje više nadležnih institucija kako bi se utvrdilo porijeklo i vrsta preparata, okolnosti njegove primjene, kao i eventualna odgovornost.

“Ministarstvo zdravlja će, u okviru svojih zakonskih ovlašćenja, preduzeti sve mjere iz svoje nadležnosti i, nakon utvrđivanja relevantnih činjenica, o daljem postupanju blagovremeno informisati javnost”, saopštili su.

Iz Ministarstva su istakli i značaj opreza prilikom izbora mjesta i osobe koja obavlja estetske intervencije, kao i preparata koji se tom prilikom koriste.

“Zbog toga je važno da se ovakve intervencije obavljaju isključivo u registrovanim zdravstvenim ustanovama”, zaključuju u saopštenju.