Specijalno državno tužilaštvo tereti ih za produženo krivično djelo pranje novca u iznosu od najmanje 964.850 eura, navodno počinjeno u Crnoj Gori od oktobra 2019. godine.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Suđenje bivšem policijskom funkcioneru Dušku Koprivici, njegovoj supruzi Radosavi i sinu Strahinji, kao i Dušku Roganoviću, kojem se sudi u odsustvu, danas je umjesto izvođenjem Skaj komunikacije nastavljeno raspravom o njenoj autentičnosti i zakonitosti. Sudsko vijeće, kojim predsjedava sudija Nikola Boričić, odbilo je predloge odbrane da se taj materijal vještači, kao i da se tokom njegovog izvođenja isključi javnost.

Specijalno državno tužilaštvo tereti ih za produženo krivično djelo pranje novca u iznosu od najmanje 964.850 eura, navodno počinjeno u Crnoj Gori od oktobra 2019. godine. Prema ranijim navodima tužilaštva i policije, Duško i Radosava Koprivica vodili su evidenciju o novcu za koji istražitelji tvrde da potiče od prodaje droge i cigareta i zelenašenja.

Optuženi su ranije negirali navode optužnice i krivicu za djela koja im se stavljaju na teret.

Advokati odbrane tvrdili su da se Skaj materijal ne može koristiti kao dokaz dok se ne utvrde njegova autentičnost, način pribavljanja i lanac čuvanja podataka, dok je specijalna državna tužiteljka Tanja Čolan Deretić ocijenila da je riječ o zakonito pribavljenom i pravno valjanom dokazu.

Advokat Matija Bulatović, izjašnjavajući se o predlogu tužilaštva da se kao dokaz izvede originalna zamolnica upućena Francuskoj, kazao je da svaki dokaz pribavljen putem međunarodne pravne pomoći mora biti dostavljen od organa koji tu pomoć pruža, uz saglasnost države da se može koristiti u konkretnom postupku.

On je rekao da se Francuska izjasnila da je izašla iz zajedničkog istražnog tima i da je postupanje po zamolnici proslijedila drugim istražnim organima.

"Za potrebe ovog postupka nemamo saglasnost države, već njenih policijskih organa. Sve što se odnosi na ovdje dostavljeni materijal može predstavljati operativnu informaciju, ali ne i dokaz u skladu sa načelima međunarodnog prava", rekao je Bulatović.

Advokat Miloš Vuksanović ponovo je predložio da sud naredi vještačenje Skaj komunikacije kako bi se utvrdili autentičnost poruka i lanac njihovog čuvanja, navodeći da je to ključno pitanje za ovaj i druge postupke u kojima se koristi taj materijal.

Vuksanović je sudu dostavio nalaz i mišljenje vještaka informacione struke, koji je, kako je kazao, ove godine po naredbi suda u Sarajevu vještačio Skaj ECC materijal.

"Nalaz sadrži detaljnu analizu i nije ga moguće adekvatno interpretirati zbog njegovog obima, ali ga prilažem sudu na uvid kako bih ovaj predlog učinio osnovanim", rekao je Vuksanović.

Njegov kolega Danilo Mićović saglasio se sa predlogom, ocjenjujući da bi sud trebalo da angažuje komisiju sastavljenu od vještaka iz oblasti informacionih tehnologija, digitalne forenzike i telekomunikacija.

On je kazao da se u evropskoj sudskoj praksi Skaj materijal negdje koristi kao putokaz za pribavljanje drugih dokaza, dok se u drugim postupcima pokušava koristiti kao neposredan dokaz.

"Ne vidim zašto crnogorski sudovi bježe od utvrđivanja tih činjenica. Dokaz može biti samo nešto što je empirijski provjerljivo, a niko u sudnici nema stručna znanja iz tih oblasti da bi dao odgovore na ta pitanja", rekao je Mićović.

Ocijenio je da odbrana nije ravnopravna sa tužilaštvom jer nema pristup alatima i stručnim znanjima pomoću kojih je obrađen materijal.

"Primorani smo da vjerujemo tužilaštvu na riječ, što je neuobičajeno i nije u skladu sa sudskom praksom. Samo tražimo da se provjeri ono što tvrdi tužilaštvo. Na njima je teret dokazivanja i imperativ je da se utvrdi materijalna istina", rekao je advokat.

Mićović je kazao i da se, prema informacijama kojima raspolaže, u analizi Skaj materijala u posljednje vrijeme koristi vještačka inteligencija, uz pomoć alata kodnog naziva "Čvor".

"Kome mogu postaviti pitanje i dobiti stručan odgovor? Tužiocu ne mogu. Niko ovaj materijal nije ispitivao u sudnicama, nemamo alate ni zakonska rješenja za to", rekao je on.

Poručio je da bi odluke crnogorskih sudova u predmetima zasnovanim na Skaj komunikaciji jednog dana mogle biti predmet kritike evropskih institucija.

"Jasno je da se za zatvaranje poglavlja traže pravosnažne presude, ali niko od vas ne traži da tumačite nešto za šta niste edukovani. Svi smo diplomirani pravnici i nemamo pravo da se bavimo pitanjima za koja nemamo stručna znanja", kazao je Mićović.

Specijalna tužiteljka Tanja Čolan Deretić ostala je pri ranijem protivljenju predlogu odbrane, navodeći da na ročištu nije dostavljen nijedan pravno valjan dokument koji bi potvrdio njihove tvrdnje.

Ona je objasnila da analizu Skaj komunikacije vrše tužioci, nakon čega se IT sektoru daje nalog da izdvoji djelove komunikacije koje tužilaštvo smatra bitnim za izvođenje pred sudom.

"Skaj ECC nije operativni materijal, već dokaz koji se, prema našim zakonima, može koristiti u postupku", rekla je Čolan Deretić.

Nakon izjašnjenja stranaka, vijeće sudije Nikole Boričića odbilo je predlog odbrane za vještačenje Skaj materijala.

Sud je i na prethodnom ročištu odbio zahtjev odbrane da se kompletna Skaj komunikacija izdvoji iz spisa kao pravno nevaljan dokaz, zaključujući da će se taj materijal izvoditi tokom dokaznog postupka.

Mićović je potom predložio da sud isključi javnost tokom izvođenja Skaj komunikacije, tvrdeći da pojedine poruke sadrže podatke iz privatnog i porodičnog života osoba za koje tužilaštvo tvrdi da su koristile određene PIN kodove.

"Ovdje se, u svakom slučaju, sudi jednoj porodici i mislim da bi trebalo makar toliko da udovoljite predlogu odbrane", rekao je advokat.

Tužiteljka je odgovorila da je prilikom izbora komunikacije vodila računa o porukama između partnera i članova porodice.

Sud je odbio predlog da javnost bude isključena. Odbrana je zatražila i da se Dušku Koprivici, koji se, prema riječima advokata, u pritvoru nalazi gotovo 20 mjeseci, pritvor zamijeni nekom od alternativnih mjera.

Mićović je rekao da, uprkos nastojanju suda da zakazuje kratke rokove, postupak očigledno neće biti uskoro završen, kao i da razlozi za pritvor slabe protekom vremena.

Kao primjer je naveo drugi postupak za isto krivično djelo, u kojem se državljanin Moldavije, optužen za navodno pranje oko milion eura, brani sa slobode.

"Sudska praksa u pogledu visine kazne za ovo krivično djelo gotovo je identična vremenu koje je Duško već proveo u pritvoru", kazao je Mićović.

Čolan Deretić usprotivila se ukidanju pritvora, navodeći da i dalje postoje razlozi zbog kojih je određen i produžavan.

Sudsko vijeće odbilo je i taj predlog odbrane.