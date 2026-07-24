Branilac Duška Roganovića, advokat Miloš Vuksanović, kazao je da sud odluku može zasnovati isključivo na dokazima koji potvrđuju krivicu van razumne sumnje, a ne na pretpostavkama ili vjerovatnoći.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Presuda u postupku koji se pred Višim sudom u Podgorici vodi protiv Duška Koprivice, Radosave Koprivice, Strahinje Koprivice i Duška Roganovića zakazana je za 18. septembar, prenosi Dan.

Specijalna tužiteljka Tanja Čolan Deretić ostala je pri navodima optužnice i predložila da sud optužene oglasi krivim i izrekne kazne Dušku Koprivici i Dušku Roganoviću od po osam godina zatvora, Strahinji Koprivici sedam godina, a Radosavi Koprivici šest godina zatvora.

Odbrana je, međutim, zatražila oslobađajuću presudu za sve optužene, tvrdeći da tokom postupka nije dokazano postojanje novca koji je navodno bio predmet pranja, njegovo nezakonito porijeklo, niti povezanost optuženih sa izvršenjem krivičnih djela.

Advokati Miloš Vuksanović, Danilo Mićović i Matija Bulatović ocijenili su da se optužnica gotovo u potpunosti zasniva na komunikaciji sa aplikacije Sky ECC, za koju smatraju da nije potvrđena drugim materijalnim dokazima.

Branilac Duška Roganovića, advokat Miloš Vuksanović, kazao je da sud odluku može zasnovati isključivo na dokazima koji potvrđuju krivicu van razumne sumnje, a ne na pretpostavkama ili vjerovatnoći.

On je istakao da tokom postupka nije postojala obaveza odbrane da dokazuje nevinost optuženih, već da je teret dokazivanja bio na tužilaštvu.

Govoreći o Sky ECC komunikaciji, Vuksanović je naveo da digitalni materijal može predstavljati dokaz samo ukoliko su nesporno utvrđeni njegova autentičnost, potpunost i zakonit način pribavljanja, piše Dan.

Podsjetio je da je odbrana predlagala digitalno-forenzičko vještačenje, ali da taj dokazni predlog nije prihvaćen.

"Digitalni materijal može biti dokaz samo ako su nesporno potvrđeni njegova autentičnost, cjelovitost i zakonit način pribavljanja", kazao je Vuksanović.

Prema njegovim riječima, nije dovoljno utvrditi da određeni razgovori postoje, već mora biti dokazano ko je koristio konkretan nalog, da li su poruke potpune i kakvo je njihovo stvarno značenje.

Odbrana tvrdi da je tužilaštvo prvo pretpostavilo identitet korisnika Sky naloga, zatim mu pripisalo određenu komunikaciju, a potom sadržaj poruka tumačilo u skladu sa navodima optužnice.

Optužnicom se Duško, Radosava i Strahinja Koprivica terete da su, po zahtjevu Duška Roganovića, čuvali i prenosili novac za koji su, prema tvrdnjama tužilaštva, znali da potiče iz kriminalnih aktivnosti.

Branioci, međutim, navode da tokom brojnih pretresa nije pronađen novac koji je predmet optužbe, niti postoje bankarske transakcije, fiktivni ugovori, tragovi prenosa imovine ili drugi materijalni dokazi koji bi potvrdili navode tužilaštva.

"Pranje novca se ne može dokazivati isključivo sadržajem elektronske komunikacije u kojoj se pominju određeni iznosi, bez potvrde da je taj novac zaista postojao i da je bio stečen izvršenjem krivičnih djela", naveli su branioci.

Odbrana je ukazala i da je Duško Koprivica dobrovoljno predao policiji mobilni telefon i pristupnu šifru, ali da analizom uređaja nije pronađena komunikacija sa Duškom Roganovićem niti podaci koji bi ga povezali sa navodnim pranjem novca, piše Dan.

Advokati su osporili i tvrdnje Specijalnog državnog tužilaštva da je Koprivica koristio raniji položaj u policiji kako bi pomagao Roganoviću, navodeći da za takve tvrdnje ne postoje dokazi.

Posebno su istakli razliku između skrivanja novca i prikrivanja njegovog nezakonitog porijekla, uz tvrdnju da samo čuvanje gotovine samo po sebi nije krivično djelo.

Odbrana je ukazala i na imovinsko stanje porodice Roganović, navodeći da je dio njihove imovine stečen mnogo prije događaja koji su predmet optužnice.

Prema navodima branilaca, pokojni Niko Roganović posjedovao je hotel, ribarnice, poslovne prostore, brodove i drugu vrijednu imovinu, a tužilaštvo nije ponudilo dokaze kojima bi osporilo tvrdnje svjedoka o zakonitom porijeklu te imovine.

Branioci su odbacili i navode da su Koprivice morale znati za eventualne kriminalne aktivnosti Duška Roganovića zbog drugih postupaka koji su protiv njega vođeni.

Kako su naveli, optužnice u tim predmetima podignute su nakon perioda obuhvaćenog ovom optužnicom.

Odbrana je istakla i da Roganović u relevantnom periodu nije bio na potjernici, da se slobodno kretao, odlazio na liječenje i prelazio državnu granicu, zbog čega smatraju neutemeljenim tvrdnje da se skrivao od organa gonjenja.

Analizirajući navode optužnice, advokati su kazali da se veliki broj tvrdnji zasniva na razgovorima drugih osoba u kojima se pominju Koprivice, iako one nijesu učestvovale u toj komunikaciji niti postoji dokaz da su znale njen sadržaj.

Naveli su da Duško i Radosava Koprivica nijesu koristili Sky ECC naloge i da ne postoji direktna komunikacija između njih i Roganovića koja bi potvrdila dogovore o prenosu ili čuvanju novca.

Odbrana je osporila i postojanje organizovane kriminalne grupe, tvrdeći da tokom postupka nijesu dokazani hijerarhija, podjela uloga, zajednički plan niti trajno organizovano djelovanje.

Advokati su ponovili i primjedbe na zakonitost Sky materijala, navodeći da je riječ o podacima pribavljenim u okviru međunarodne operacije, a ne ciljanim nadzorom optuženih, prenosi Dan.

Zaključujući završnu riječ, Vuksanović je kazao da predmet obiluje sumnjama koje se odnose na autentičnost digitalnih dokaza, identitet korisnika naloga, značenje komunikacije, porijeklo novca i postojanje organizovane kriminalne strukture.

"Predmet obiluje razumnim sumnjama koje se odnose na autentičnost digitalnih dokaza, identitet korisnika naloga, značenje komunikacije, navodno kriminalno porijeklo novca i postojanje organizovane kriminalne strukture", naveo je Vuksanović.

Advokati Matija Bulatović i Danilo Mićović takođe su zatražili oslobađajuću presudu za Duška, Radosavu i Strahinju Koprivicu, ocjenjujući da Specijalno državno tužilaštvo nije dokazalo ni postojanje novca koji je navodno opran, niti njegovo kriminalno porijeklo.

Ukazali su da se Duško Koprivica već 19 mjeseci nalazi u pritvoru, i istakli da se radi o neosuđivanoj osobi za koju, prema njihovom mišljenju, više ne postoje razlozi za zadržavanje.

"Ako ne postoji predmet krivičnog djela, ne može postojati ni svršeno krivično djelo pranja novca. Jedino nesporno u ovom postupku jeste da sporni novac nikada nije pronađen", kazali su Bulatović i Mićović.

Prema njihovim riječima, optužnica ne sadrži materijalne dokaze o postojanju novca, njegovom kriminalnom porijeklu niti namjeri optuženih da prikriju njegovo porijeklo.

"Optužnica ne sadrži nijedan materijalni dokaz o postojanju novca, njegovom kriminalnom porijeklu niti o namjeri optuženih da prikriju njegovo porijeklo. Zbog toga predlažemo da sud oslobodi naše branjenike", zaključili su advokati.