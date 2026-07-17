Tokom današnjeg ročišta izvedeni su dokazi iz SKY komunikacije, čime je zaključen dokazni postupak. Odluku o terminu završnih riječi donio je sudija Nikola Boričić.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Pred Višim sudom u Podgorici okončan je dokazni postupak u predmetu koji se vodi protiv Duška Koprivice, Radosave Koprivice, Strahinje Koprivice i Duška Roganovića, a završne riječi zakazane su za 24. jul u 8.30 časova, prenosi Dan.

Tokom današnjeg ročišta izvedeni su dokazi iz SKY komunikacije, čime je zaključen dokazni postupak. Odluku o terminu završnih riječi donio je sudija Nikola Boričić.

Prema stavu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), u ovom postupku kao korisnici SKY aplikacije identifikovani su Duško Roganović i Strahinja Koprivica.

Tužiteljka Tanja Čolan Deretić kazala je pred sudom da, prema navodima tužilaštva, tekstualne i audio SKY poruke ukazuju na to da je Duško Roganović razgovarao o načinu prenosa novca, njegovom sakrivanju, kao i drugim okolnostima koje SDT smatra relevantnim za predmet.

"Kroz ovu komunikaciju, koja se odvijala između Duška Roganovića i Strahinje Koprivice proizilazi da Duško Roganović sa Strahinjom Koprivicom govori o "poslu" kojim se bavi i na koji način zarađuje novac. Razgovara o količini novca koju ima i kako ga treba "ukrupniti" i sakriti, kao i kako taj novac prenositi i zašto", kazala je između ostalog tužiteljka.

Ona je navela i da su, prema stavu tužilaštva, Radosava i Duško Koprivica znali da je Roganović bio u bjekstvu, piše Dan.

Odbrana je osporila navode tužilaštva, kao i način identifikacije korisnika SKY aplikacije, tvrdeći da izvedene poruke ne potvrđuju da je novac stečen nezakonito niti da postoji dokaz o pranju novca.

Optuženi Duško Koprivica ponovio je pred sudom da nikada nije koristio kriptovani telefon niti SKY aplikaciju, kao i da mu nijedna poruka iz te komunikacije nije predočena.

"Ukazujem na ono što se meni stavlja na tereta, tiče se odlaska u Beograd, uzimanju para od Sare. Gdje moram ukazati da sam oko 40 puta bio u Srbiju, da nema dokaza da sam bio u Beogradu, da nema dokaza da sam uzimao pare, nema dokaza da sam te iste pare prenio u Crnu Goru. Takođe bih ukazao da se prvi put o hapšenju Duška Roganovića govori 2.4.2020. i 4.4.2020. Pa kako sam ja to mogao da znam 2019. godine", kazao je Duško Koprivica.

On se osvrnuo i na fotografiju tegle sa novcem koja je prikazana u okviru SKY komunikacije, navodeći da tokom pretresa njegove kuće i dvorišta nije pronađen novac niti tragovi koji bi ukazivali na sakrivanje novca.

"Tri puta su mi pretresli kuću i dvorište i ništa nije nađeno, ni tragovi kopanja", kazao je Koprivica.

Tokom izvođenja SKY komunikacije bilo je riječi i o Milanu Kankarašu. U jednoj audio poruci, za koju SDT tvrdi da ju je slao Duško Roganović, moglo se čuti:

"Kako to svjedok može da bude protiv mene. Učestvovao je u ubistvu Šćepa", navodi se u poruci koju je tužilaštvo prezentovalo kao dio dokaznog materijala.

Odbrana je ponovo ukazala na spornost načina na koji su identifikovani navodni korisnici SKY aplikacije. Advokat Matija Bulatović naveo je da je, prema njegovom mišljenju, trebalo prvo sprovesti mjere praćenja i druge radnje koje bi omogućile identifikaciju, a ne naknadno utvrđivati identitet korisnika nakon pribavljanja komunikacije, piše Dan.

Bulatović je istakao i da nema dokaza da su Duško i Radosava Koprivica znali za novac, podsjećajući na poruku u kojoj se navodi da "tata i mama ne smiju ništa da znaju".

Advokat Miloš Vuksanović kazao je da je odbrana zbog sumnji u autentičnost SKY komunikacije i način identifikacije korisnika tražila njeno vještačenje.

"Mislim da ćemo ući u ozbiljno bezakonje i da tužilaštvo nije bez sumnje utvrdilo ko je bio vlasnik telefona. Za sve što se tvrdi moramo da imamo mogućnost provjere", naglasio je advokat Vuksanović.

Podsjećamo, SDT je ranije podiglo optužnicu protiv Duška Roganovića, Duška Koprivice, Radosave Koprivice i Strahinje Koprivice zbog sumnje da su počinili produženo krivično djelo pranje novca u iznosu od najmanje 964.850 eura, prenosi Dan.

"Specijalno državno tužilaštvo je, Specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici, nakon završene istrage, predalo optužnicu protiv okrivljenih: D.R., D.K., R.K. i S.K., za produženo krivično djelo pranje novca u iznosu od najmanje 964.850 eura, učinjeno u Crnoj Gori, u periodu od oktobra 2019. godine", saopšteno je ranije iz SDT-a.