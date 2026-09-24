Cilj organizacije, kako se sumnja, bio je krijumčarenje i izvršenje drugih krivičnih djela radi sticanja nezakonite dobiti.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Vijeće Vrhovnog suda produžilo je za još tri mjeseca pritvor Ernadu Muriću (38), Etemu Muriću (60) i Enisu Kajeviću (50), odlučujući o predlogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) od 18. septembra.

Pritvor im je produžen zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i produženo krivično djelo krijumčarenje u saizvršilaštvu. Ernad Murić se, osim toga, sumnjiči i za neovlašćenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga u saizvršilaštvu, prenose Vijesti.

Prema naredbi SDT-a o sprovođenju istrage, Ernad Murić se sumnjiči da je tokom 2019, 2020. i 2021. godine formirao kriminalnu organizaciju čiji su članovi, između ostalih, postali Etem Murić i Kajević. Cilj organizacije, kako se sumnja, bio je krijumčarenje i izvršenje drugih krivičnih djela radi sticanja nezakonite dobiti.

Prema navodima iz naredbe, kriminalna organizacija djelovala je u međunarodnim razmjerama, uz unaprijed definisane uloge i zadatke svojih članova.

„Organizator kriminalne organizacije se, između ostalog, sumnjiči da je nabavljao neocarinjene cigarete, organizovao njihov transport, preuzimanje, skladištenje i dalju prodaju, određivao cijene i uslove plaćanja i angažovao druge pripadnike za transport i praćenje kretanja policijskih i carinskih službenika. Drugi E. M. se sumnjiči da je, po njegovim nalozima, preuzimao i prevozio cigarete i novac, pratio i nadzirao transport i obavještavao druge pripadnike o prisustvu policije i carine na putu. E. K. se sumnjiči da je preuzimao, skladištio, čuvao i predavao cigarete kupcima, preuzimao novac od prodaje i dostavljao ga organizatoru, kao i da je i sam kupovao neocarinjene cigarete radi dalje prodaje. Jedan od okrivljenih E. M. sumnjiči se i da je učestvovao u organizovanju transporta 107 kilograma marihuane iz Prizrena prema Beču. Prema naredbi, droga je bila sakrivena u dodatnom rezervoaru teretnog vozila, a austrijska policija je pronašla i zaplijenila u Beču“, saopštio je Vrhovni sud.

Vrhovni sud je ocijenio da kod sva tri okrivljena postoji opasnost od bjekstva ukoliko bi bili pušteni na slobodu. Prilikom donošenja odluke, sud je uzeo u obzir težinu krivičnih djela za koja se sumnjiče, visinu zakonom zaprijećenih kazni, kao i okolnosti koje ukazuju na njihove veze i kontakte van Crne Gore.

„Sud je posebno cijenio da je kriminalna organizacija, kako se osnovano sumnja, djelovala u međunarodnim razmjerama, da je riječ o složenoj i veoma dobro organizovanoj kriminalnoj organizaciji koja raspolaže velikim novčanim sredstvima i razvijenim vezama u inostranstvu, kao i da se pojedini njeni pripadnici nalaze u bjekstvu. Prema ocjeni Vrhovnog suda, navedene okolnosti u svojoj ukupnosti ukazuju na opasnost od bjekstva okrivljenih ukoliko bi se našli na slobodi“, navode iz Vrhovnog suda.

Pritvor je produžen i zbog procjene suda da postoji opasnost da bi okrivljeni, ukoliko bi se našli na slobodi, mogli ponoviti krivično djelo.

Kada je riječ o Ernadu Muriću, za kojeg se sumnja da je organizovao kriminalnu grupu, sud je uzeo u obzir i činjenicu da se protiv njega pred Osnovnim sudom u Beranama vodi postupak zbog krivičnog djela nedozvoljena trgovina, takođe povezane sa neocarinjenim cigaretama, pišu Vijesti.

U slučaju Etema Murića i Kajevića, sud je cijenio podatke iz kaznenih evidencija koji ukazuju na njihovu raniju osuđivanost. Sve navedene okolnosti, prema ocjeni Vrhovnog suda, predstavljaju realan rizik da bi okrivljeni boravkom na slobodi mogli ponoviti krivično djelo.

Pritvor je trojici osumnjičenih prvobitno određen rješenjem sudije za istragu Višeg suda u Podgorici od 28. juna. Vijeće tog suda produžilo ga je 24. jula, dok prema novoj odluci Vrhovnog suda pritvor može trajati najduže do 27. decembra.