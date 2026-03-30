Više državno tužilaštvo u Podgorici podiglo je optužnicu zbog ubistva Stefana Belade i Andrije Ivanovića u septembru prošle godine na Cetinju.

Optužnica je podignuta protiv N.D. zbog krivičnog djela teško ubistvo i krivičnog djela nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, kao i protiv Predraga Mirotića zbog krivičnog djela teško ubistvo putem pomaganja.

Optužnica je dostavljena Višem sudu u Podgorici.

"Optužnicom se okrivljenom N.D. stavlja na teret da je dana 24.09.2025. godine, na Cetinju, zajedno i po prethodnom dogovoru, te unaprijed razrađenom planu sa za sada neidentifikovanim licima, sa umišljajem lišio života više lica i to oštećene A.I. i S.B, kojom prilikom je neovlašćeno nosio vatreno oružje čija je nabavka i držanje građanima zabranjeno, na način što je prethodno prateći kretanje oštećenih putem postavljenog GPS uređaja na vozilu oštećenog A.I. u čemu mu je pomogao okrivljeni P.M, čekajući pogodan trenutak da ih liše života i istog dana došli na skriveno mjesto sa kojeg su u trenutku kada su putničkim vozilom naišli oštećeni A.I. i S.B, u njihovom pravcu ispalili najmanje 47 projektila iz više vatrenih oružja, usljed čega su oštećeni zadobii tjelesne povrede od kojih su preminuli na licu mjesta", piše u saopštenju Višeg državnog tužilaštva.