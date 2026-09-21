U saopštenju Vrhovnog suda se navodi da je odluka o produženju pritvora donešena po predlogu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici od 16. septembra 2026. godine, te da pritvor Muriću može trajati najduže do 21. oktobra 2026. godine.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Vijeće Vrhovnog suda Crne Gore, produžilo je za još tri mjeseca pritvor Vehidu Muriću, osumnjičenom da je 20. aprila u podgoričkom naselju Stari Aerodrom, svirepo ubio tri osobe, prenose Vijesti.

Odluka o produženju pritvora donešena je po predlogu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici od 16. septembra 2026. godine, te da pritvor Muriću može trajati najduže do 21. oktobra 2026. godine, saopšteno je iz Vrhovnog suda.



"Pritvor je okrivljenom produžen zbog osnovane sumnje da je V. M. izvršio krivično djelo teško ubistvo. Prema naredbi o sprovođenju istrage Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, V. M. se sumnjiči da je 20. aprila 2026. godine, oko 20 časova, u naselju Stari Aerodrom u Podgorici, na svirep način lišio života N. H., D. H. i K. M.", navodi se u saopštenju, prenose Vijesti.

Okrivljeni je, u kući u kojoj je prethodno povremeno boravio sa oštećenima, kuhinjskim nožem nanio više ubodnih rana trojici oštećenih u predjelu glave i tijela, usljed kojih je kod svih nastupila smrt, navodi se.

"Vrhovni sud je ocijenio da postoji opasnost od bjekstva okrivljenog ukoliko bi se našao na slobodi. Sud je imao u vidu težinu krivičnog djela za koje je V. M. osnovano sumnjiv i visinu zakonom propisane kazne, kao i činjenice da je neoženjen, da nema djece ni stalno zaposlenje, te da se nakon izvršenja krivičnog djela udaljio sa mjesta događaja i dao u bjekstvo. Sud je posebno cijenio i da je, prema njegovom sopstvenom kazivanju, imao namjeru da napusti Crnu Goru", kazali su iz Vrhovnog suda.

Pritvor je produžen i zbog posebne težine krivičnog djela prema načinu izvršenja i nastupjeloj posljedici.

"Vrhovni sud je prilikom takve ocjene imao u vidu da postoji osnovana sumnja da su upotrebom noža tri osobe lišene života, zadavanjem većeg broja ubodno-reznih rana u predjelu glave, vrata i grudnog koša, kao i da su povrede nanošene sukcesivno, dok su oštećeni tokom napada trpjeli fizičke i duševne bolove jakog intenziteta. Sud je ocijenio da broj žrtava, intenzitet i brojnost nanesenih povreda, sredstvo i način izvršenja, trajanje napada i lokalizacija povreda na vitalnim djelovima tijela, kao i činjenica da je kod sva tri oštećena nastupila smrt, u svojoj ukupnosti čine krivično djelo posebno teškim i po načinu izvršenja i po nastupjeloj posljedici", piše u saopštenju, pišu Vijesti.

Vrhovni sud je ocijenio da je činjenica da su u jednom događaju nasilno ubijene tri osobe, u stambenom objektu u kojem su okrivljeni i oštećeni zajedno boravili, kao i način na koji je djelo, kako se osnovano sumnja, izvršeno, objektivno podobna da izazove naročitu uznemirenost građana i ozbiljno naruši osjećaj njihove lične sigurnosti.

"Pritvor V. M. prvobitno je određen rješenjem sudije za istragu Višeg suda u Podgorici od 24. aprila 2026. godine, potom produžen rješenjem vijeća tog suda od 20. maja 2026. godine, a zatim i rješenjem Vrhovnog suda Crne Gore od 15. jula 2026. godine", rekli su iz Vrhovnog suda.