,,Nikšićka policija je uhapsila D.T (27) iz Nikšića, zbog sumnje da je, u decembru prošle godine, na štetu Crkve Svetog Nikole u Breznima – Opština Plužine, izvršio krivično djelo teška krađa", saopšteno je iz Uprave policije.

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

Sumnja se da je D.T, 01.12.2025. godine, kako se navodi u saopštenju, nasilno otvorio ulazna vrata pomenute crkve u mjestu Brezna i tom prilikom iz unutrašnjosti objekta otuđio novac koji je zatekao, a koji su vjernici ostavljali kao prilog crkvi.

,,Osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu, priveden državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću. Nadležni tužilac mu je, nakon saslušanja, odredio zadržavanje u policijskim prostorijama do privoda sudiji za istragu Osnovnog suda u Nikšiću. Nadležni sudija je za D.T. potom donio rješenje o određivanju pritvora u trajanju do 30 dana, nakon čega je ovo lice sprovedeno u UIKS Podgorica", zaključuje se u saopštenju.