Kontroverzni Bojan Tomović je ranije priznao da je prevario ženu sa njenim rođenim bratom, a starijoj koleginici je slao provokativne slike.
Pjevač Bojan Tomović i muzička zvijezda Hanka Paldum snimili su zajednički duet pod nazivom "Jedan je dom". Nakon objavljivanja pjesme, započeli su intenzivnije druženje i zajednička putovanja tokom gostovanja, međutim, blisko prijateljstvo i poslovna saradnja ubrzo su doživjeli neočekivani krah kada je Bojan napravio skandalozni potez.
Zanio se
Tomović, koji je 20 godina mlađi od Hanke, zaljubio se u koleginicu i počeo otvoreno da joj se udvara. Pored toga što ju je označavao u statusima na društvenim mrežama, pjevač se zanio i poslao joj svoje intimne i provokativne fotografije.
Hanki Paldum 20 godina mlađi pjevač slao nage slike: Nakon šoka ga blokirala, on sve javno priznao
Hanka u Šoku
Reakcija Hanke Paldum bila je momentalna. Doživjela je šok kada je vidjela spornu poruku, te ga je odmah blokirala i u potpunosti prekinula svaku dalju saradnju i kontakt sa njim.
Pjevač je bez oklijevanja potvrdio cijele navode. Kako navodi izvor, Tomoviću razlika u godinama nije smetala, jer su ga oduvijek privlačile starije žene, dok je sam pjevač otvoreno priznao: "Jeste istina, šta ću. Hanku volim, ali blokirala me je".
Hanki Paldum 20 godina mlađi pjevač slao nage slike: Nakon šoka ga blokirala, on sve javno priznao
Sin joj završio u zatvoru
Inače, pričalo se da je Hanka sina koji je završio u zatvoru izbacila iz kuće, o čemu je brujala javnost, ali pjevačica o tome ne voli previše da priča.
S druge strane, Bojan Tomović je dospio u centar skandala kada je priznao da je ženu prevario sa njenim rođenim bratom.
Hanki Paldum 20 godina mlađi pjevač slao nage slike: Nakon šoka ga blokirala, on sve javno priznao
(Blic / MONDO)