Kontroverzni Bojan Tomović je ranije priznao da je prevario ženu sa njenim rođenim bratom, a starijoj koleginici je slao provokativne slike.

Izvor: Youtube pritnscreen/Hanka Paldum

Pjevač Bojan Tomović i muzička zvijezda Hanka Paldum snimili su zajednički duet pod nazivom "Jedan je dom". Nakon objavljivanja pjesme, započeli su intenzivnije druženje i zajednička putovanja tokom gostovanja, međutim, blisko prijateljstvo i poslovna saradnja ubrzo su doživjeli neočekivani krah kada je Bojan napravio skandalozni potez.

Zanio se

Tomović, koji je 20 godina mlađi od Hanke, zaljubio se u koleginicu i počeo otvoreno da joj se udvara. Pored toga što ju je označavao u statusima na društvenim mrežama, pjevač se zanio i poslao joj svoje intimne i provokativne fotografije.

Vidi opis Hanki Paldum 20 godina mlađi pjevač slao nage slike: Nakon šoka ga blokirala, on sve javno priznao Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: mondo.me Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Printskrin, Facebook/Bojan Tomovic Moštrokol Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Printskrin, Facebook/Bojan Tomovic Moštrokol Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Printskrin, Facebook/Bojan Tomovic Moštrokol Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Kurir televizija Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: YouTube/Hype TV Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Kurir televizija Br. slika: 8 8 / 8

Hanka u Šoku

Reakcija Hanke Paldum bila je momentalna. Doživjela je šok kada je vidjela spornu poruku, te ga je odmah blokirala i u potpunosti prekinula svaku dalju saradnju i kontakt sa njim.

Pjevač je bez oklijevanja potvrdio cijele navode. Kako navodi izvor, Tomoviću razlika u godinama nije smetala, jer su ga oduvijek privlačile starije žene, dok je sam pjevač otvoreno priznao: "Jeste istina, šta ću. Hanku volim, ali blokirala me je".

Sin joj završio u zatvoru

Inače, pričalo se da je Hanka sina koji je završio u zatvoru izbacila iz kuće, o čemu je brujala javnost, ali pjevačica o tome ne voli previše da priča.

S druge strane, Bojan Tomović je dospio u centar skandala kada je priznao da je ženu prevario sa njenim rođenim bratom.

Vidi opis Hanki Paldum 20 godina mlađi pjevač slao nage slike: Nakon šoka ga blokirala, on sve javno priznao Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: printscreen/youtube/Bojan Tomovic VIPPER Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Youtube printscreen / Gold Music TV Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: privatna arhiva Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Kurir televizija Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: YouTube/Hype TV Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Lepa i Srecna Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Instagram/bojantomovicvipper/screenshot Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Printskrin, Facebook/Bojan Tomovic Moštrokol Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Printskrin, Facebook/Bojan Tomovic Moštrokol Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Kurir Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Printskrin, Youtube/GOLD MUSIC TV Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Printskrin, Facebook/Bojan Tomovic Moštrokol Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Kurir Br. slika: 13 13 / 13

(Blic / MONDO)