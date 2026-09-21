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Hanki Paldum 20 godina mlađi pjevač slao nage slike: Nakon šoka ga blokirala, on sve javno priznao

Hanki Paldum 20 godina mlađi pjevač slao nage slike: Nakon šoka ga blokirala, on sve javno priznao

Autor Marina Cvetković
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Kontroverzni Bojan Tomović je ranije priznao da je prevario ženu sa njenim rođenim bratom, a starijoj koleginici je slao provokativne slike.

Hanki Paldum 20 godina mlađi pjevač slao nage slike: Nakon šoka ga blokirala, on sve javno priznao Izvor: Youtube pritnscreen/Hanka Paldum

Pjevač Bojan Tomović i muzička zvijezda Hanka Paldum snimili su zajednički duet pod nazivom "Jedan je dom". Nakon objavljivanja pjesme, započeli su intenzivnije druženje i zajednička putovanja tokom gostovanja, međutim, blisko prijateljstvo i poslovna saradnja ubrzo su doživjeli neočekivani krah kada je Bojan napravio skandalozni potez.

Zanio se

Tomović, koji je 20 godina mlađi od Hanke, zaljubio se u koleginicu i počeo otvoreno da joj se udvara. Pored toga što ju je označavao u statusima na društvenim mrežama, pjevač se zanio i poslao joj svoje intimne i provokativne fotografije.

Hanka u Šoku

Reakcija Hanke Paldum bila je momentalna. Doživjela je šok kada je vidjela spornu poruku, te ga je odmah blokirala i u potpunosti prekinula svaku dalju saradnju i kontakt sa njim.

Pjevač je bez oklijevanja potvrdio cijele navode. Kako navodi izvor, Tomoviću razlika u godinama nije smetala, jer su ga oduvijek privlačile starije žene, dok je sam pjevač otvoreno priznao: "Jeste istina, šta ću. Hanku volim, ali blokirala me je".

Sin joj završio u zatvoru

Inače, pričalo se da je Hanka sina koji je završio u zatvoru izbacila iz kuće, o čemu je brujala javnost, ali pjevačica o tome ne voli previše da priča.

S druge strane, Bojan Tomović je dospio u centar skandala kada je priznao da je ženu prevario sa njenim rođenim bratom.

(Blic / MONDO)  

Tagovi

hanka paldum Bojan Tomović

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