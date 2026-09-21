Govor grčke evroposlanice Afroditi Latinopulu postao je viralan nakon optužbi protiv Ursule fon der Lajen o rasizmu prema Evropljanima.

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Govor grčke evroposlanice Afroditi Latinopulu postao je viralan na društvenim mrežama nakon što je, tokom debate o stanju Evropske unije, optužila Ursulu fon der Lajen da je "najveći rasista prema Evropljanima".

Latinopulu, liderka stranke "Glas razuma" i poslanica grupe "Patriote za Evropu", govorila je nešto više od jednog minuta u Strazburu. Potom je objavila snimak na mreži X: "Gospođo fon der Lajen, ne postoji veći rasista prema Evropljanima od vas!"

Ms von der Leyen, there is no greater racist against Europeans than you!#EU https://t.co/JJRSBIQ3Vj — Latinopoulou (@latinopoulou)September 16, 2026

Latinopulu je optužila Komisiju da puni Evropu ilegalnim migrantima i razara lokalne zajednice.

To je njen dugogodišnji stav koji zastupa u Strazburu - zatvorene granice, ukidanje pogodnosti za ilegalne ulaske i masovni povratak migranata. Tvrdi da države na prvoj liniji, poput Grčke, snose troškove dok im Brisel drži lekcije o vrijednostima.

Govorom o stanju EU, Ursula fon der Lajen se dotakla pitanja granica. Nije prihvatila način na koji je Latinopulu govorila o tome. Migracije je predstavila kao kontrolisani bezbjednosni i politički izazov, a ne kao projekat elite usmjeren protiv Evropljana.

Ko je Afroditi Latinopulu?

Atraktivna 35-godišnjakinja, rođena u Solunu, u svešteničkoj porodici, nije nova u politici. Još 2022. godine izbačena je iz vladajuće partije Nova demokratija Kirjakosa Micotakisa. Razlog za to bili su njeni komentari u vezi sa gojaznim ljudima koji su ocijenjeni kao diskriminišući.

Latinopulu je takođe žestoki borac protiv abortusa i migranata, a želi i da pripadnicima LGBTQ zajednice zabrani rad u obrazovnom sistemu Grčke.

Latinopulu se zalaže protiv otvorenih granica, visokih poreza i ukidanja tradicionalnih struktura.

Oštro je kritikovala organizacije Thessaloniki Pride i Rainbow Families zbog akcije u kojoj su "dreg kraljice" čitale božićne priče predškolcima i osnovcima.

"Oni nisu stručnjaci niti bilo kakav uzor da bi se obraćali maloj djeci. Tragično je ovo što se dešava i svi moramo da reagujemo", poručila je Afroditi i dodala: "Dalje ruke od naše djece!"

Niz kontroverzi koje je prate dodatno se pojačao prije tri godine, kada je njenoj tadašnjoj stranci odbijena registracija za lokalne izbore. Naime, Vrhovni sud je odlučio da partija "Patrida - Afroditi Latinopulu" ne može da učestvuje na izborima zbog spora oko samog naziva.

Sud je jednoglasnom odlukom usvojio tužbu poslanika Konstantinosa Bogdanosa, čija je stranka "Patriotske snage za promene" poznata po skraćenici Patrida. Kada je Bogdanos, bivši poslanik Nove demokratije, osnovao Patridu u septembru 2022. godine, imenovao je Latinopulu za svoju zamjenicu. Iako ju je Bogdanos kasnije izbacio iz stranke, ona je formirala novu političku opciju pod nazivom "Patrida - Afroditi Latinopulu".

Na kraju, ulazak u Evropski parlament izborila je na čelu stranke "Glas razuma".

Dodatnu pažnju javnosti privukla je tokom izbornog vikenda, kada je na društvenim mrežama objavila video-snimak na kom drži lubenicu - čime je kopirala šaljivi klip italijanske premijerke Đorđe Meloni sa dvije dinje u rukama.

Pre ulaska u politiku, Afroditi se bavila tenisom, ali njen najbolji plasman bilo je 1.067. mesto na svjetskoj rang-listi. Studirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta Aristotel u Solunu, gdje je diplomirala 2017. godine. Prije izbora u Evropski parlament, Latinopulu je radila kao advokatica.

Od života u bakinoj kući do plate od 82.000 eura

Prema pisanju Tovima, Afroditi je u 2023. godini prijavila prihod od svega 3.000 eura i navela da ne posjeduje nikakvu imovinu, objašnjavajući da živi u kući svoje bake. Samo godinu dana kasnije, sada kao evroposlanica, njen prihod prelazi 82.000 eura, a stekla je i stan od 61 kvadratnog metra u Solunu kao poklon od roditelja.

(MONDO)