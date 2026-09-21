Tokom pretresa sobe u kojoj boravi pritvorenik Mario Milošević sa još jednom osobom pronađeno je više od 100 tableta, među kojima nekoliko vrsta steroida, špricevi, kao i tamnozelena materija za koju se sumnja da je marihuana.

Izvor: MONDO/Miljana Dašić

Kako je Pobjedi nezvanično saopšteno iz policije, nedozvoljene stvari upućene su u Forenzički centar na vještačenje.

Pretres ćelije Miloševića obavljen je u petak nakon incidenta koji je inicirao ovaj pritvorenik, a što, kako tvrde izvori iz istrage, potvrđuju i snimci sa video-nadzora, na kojima se vidi da je udario pritvorenika Radoslava Gila Stanišića, kao i Igora Božovića, koji se ispriječio između njih dvojice kako bi spriječio dalji sukob, piše Pobjeda.

Kako je saopšteno iz bezbjednosnog sektora, Milošević je više od dvije godine pod posebnim mjerama nadzora iz bezbjednosnih razloga i isključivo šefovi smjena su imali ključ od njegove ćelije. Pojašnjeno je da su šefovi smjena bili zaduženi za otvaranje njegove sobe i prilikom svakog izlaska iz ćelije, bilo za posjetu, šetnju ili druge aktivnosti, da ga prate.

Nakon incidenta, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija donijela je odluku da Miloševića i Zorana Kažića pošalje u kazneničke ćelije zbog incidenta za vrijeme posjete.

Nezvanično je saopšteno da je Milošević nasrnuo na Stanišića, a onda se umiješao Božović kako bi spriječio sukob, a zatim je i Kažić udario Stanišića. Službenici Uprave za izvršenje krivičnih sankcija spriječili su dalji sukob i razdvojili ih.

Uprava spuškog zatvora o incidentu je obavijestila Upravu policije, ali se povodom sukoba u prostoriji za posjete nijesu oglašavali. Akteri incidenta su u bezbjednosnim službama označeni kao članovi kavačkog klana.

Milošević je jedan od optuženih u predmetu za ubistvo Miodraga Kruščića, ranjavanje novinarke Olivere Lakić i krijumčarenje 554 kilograma marihuane iz Albanije u Crnu Goru. U decembru prošle godine prvostepeno je osuđen na 30 godina zatvora za ubistvo Radomira Đuričkovića.

Kažić se tereti da je dio kriminalne organizacije odgovorne za ubistvo Podgoričanina Nikole Stanišića u avgustu 2020. godine, Damira Hodžića i Adisa Spahića i otmicu i ubistvo Mila Radulovića zvanog Kapetan, prenosi Pobjeda.

Igoru Božoviću u junu je Apelacioni sud potvrdio 13 godina zatvora za stvaranje kriminalne organizacije i šverc droge.

Stanišić je uhapšen krajem avgusta po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, zbog sumnje da je učestvovao u pokušaju ubistva Igora Krstovića 28. januara 2020. godine u Zeti.