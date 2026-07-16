Muriću je pritvor prvi put određen rješenjem sudije za istragu Višeg suda u Podgorici 24. aprila, dok je kasnije produžen odlukom vijeća tog suda 20. maja

Izvor: Uprava policija

Vrhovni sud Crne Gore donio je odluku da Vehidu Muriću, osumnjičenom za teško ubistvo tri osobe u podgoričkom naselju Stari aerodrom, produži pritvor za još dva mjeseca. Sud je kao razloge naveo procjenu da i dalje postoji opasnost od njegovog bjekstva, kao i težinu krivičnog djela za koje se tereti, prenosi CdM.

“Vijeće Vrhovnog suda Crne Gore, odlučujući o predlogu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici od 9. jula za produženje pritvora protiv okrivljenog Vehida Murića, donijelo je rješenje kojim je okrivljenom produžen pritvor za još dva mjeseca, odnosno do 21. septembra. Prema navodima iz naredbe o sprovođenju istrage i spisima predmeta, Murić se osnovano sumnjiči da je izvršio krivično djelo teško ubistvo, na način što je 20. aprila 2026. godine u Podgorici, u kući u kojoj je prethodno boravio sa oštećenima, na svirep način, upotrebom kuhinjskog noža, ubio N. H., D. H. i K. M., zadavši im više ubodno-reznih rana u predjelu glave, vrata i tijela, od kojih su preminuli”, navodi sud.

Sud je obrazložio odluku time da je Murić nakon izvršenja krivičnog djela napustio mjesto događaja i pokušao da pobjegne, kao i da je postojao plan da napusti teritoriju Crne Gore. Dodatno, ukazano je na okolnosti samog djela, njegovu težinu i posljedice koje su nastupile, piše CdM.

Muriću je pritvor prvi put određen rješenjem sudije za istragu Višeg suda u Podgorici 24. aprila, dok je kasnije produžen odlukom vijeća tog suda 20. maja. Prema posljednjoj odluci Vrhovnog suda Crne Gore, pritvor može trajati najduže do 21. septembra.