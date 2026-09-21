Nakon što je otac greškom sačuvao podatke kompanijske kartice prilikom prve uplate od 20 dolara, mališan je samostalno pokretao masovne reklamne kampanje bez ikakve kontrole.

Izvor: Youtube

Devetogodišnji dječak iz Amerike napravio je astronomski račun od 118.000 dolara na službenoj kartici svog oca samo da bi pogurao sopstveni gejming YouTube nalog.

Otac je umalo doživio šok kada ga je menadžment firme pozvao na hitan sastanak i pokazao mu tronedeljni izvještaj sa ogromnim minusom na poslovnoj kartici.

Sve je počelo bezazleno kada se mališan po imenu Majk požalio ocu Dejvu da njegove snimke posvećene igrama Roblox i Minecraft niko ne gleda.

Želeći da mu objasni princip promocije na internetu, otac je uplatio 20 dolara za manju kampanju na Google-u. Međutim, pri uplati je greškom sačuvao podatke kompanijske kartice na nalogu.

Uvidjevši da veći budžet donosi više pregleda, dječak je u naredne tri nedelje samostalno pokretao obimne reklamne kampanje bez ikakvih budžetskih ograničenja.

Budući da je sačuvana kartica automatski odobravala svaku transakciju, reklame su postale toliko učestale da su korisnicima širom interneta prikazivane kao nepreskočivi oglasi.

Nakon što je kompanija uočila odliv sredstava, otac je u potpunosti preuzeo odgovornost na sebe, naglasivši da dječak nije shvatao da virtuelni brojevi na ekranu predstavljaju stvarni novac.

YouTube kanal dječaka je do daljnjeg ugašen, otac sada strijepi od otkaza i otplate duga, dok je dječaku za kaznu oduzet PlayStation uz očevu opasku da će morati da "kosi travu u dvorištu dok ne napuni 18 godina".