U Baru je uhapšen državljanin Kosova V.D. (45) zbog sumnje da je, zajedno sa još dvije za sada nepoznate osobe, izvršio tešku krađu i ukrao novac u vrijednosti većoj od 102.000 eura, saopšteno je iz Uprave policije.

Izvor: Profimedia

Kako navode iz UP, sumnja se da je V.D. (45), upravljajući vozilom, 16. maja 2026., zajedno sa još dvije za sada nepoznate osobe, došao do parking prostora u blizini Zelene pijace u Baru, gdje je bilo parkirano putničko motorno vozilo u vlasništvu oštećenog.

U saopštenju se ističe da je tom prilikom jedna od osumnjičenih osoba pratila kretanje oštećenog dok se nalazio na pijaci, dok je druga polomila staklo na suvozačevim vratima vozila, nakon čega su ušli u unutrašnjost i otuđili veću količinu novca u različitim valutama, ukupne vrijednosti oko 102.000 eura.

“Nakon izvršenog krivičnog djela, V.D. i druge dvije osobe udaljili su se sa lica mjesta vozilom kojim je upravljao osumnjičeni”, novi se u saopštenju.

Dodaju da je policija, preduzimajući intenzivne aktivnosti na rasvjetljavanju ovog krivičnog djela, identifikovala V.D., locirala ga, i po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru,uhapsila zbog sumnje da je počinio krivično djelo teška krađa.

“Barska policija, u saradnji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Baru, preduzima dalje aktivnosti na lociranju i procesuiranju ostalih saizvršilaca ovog krivičnog djela”, zaključuje se u saopštenju UP.