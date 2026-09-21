Umjesto da slijepo bira najbržu rutu po svaku cijenu, Waze će uz ovu opciju davati prednost preglednim raskrsnicama.

Izvor: Ilija Baošić

Popularna aplikacija Waze nudi skrivenu opciju koja vozačima omogućava da izbjegnu opasne raskrsnice i stresna skretanja na trasama koje algoritam inače bira radi uštede vremena.

Funkcija pod nazivom "Avoid Difficult Junctions" (Izbjegavaj teške raskrsnice) mijenja logiku navigacije tako da prednost daje raskrsnicama sa semaforom i dobrom preglednošću, umjesto da slijepo juri najbržu rutu.

Podešavanje se aktivira za nekoliko sekundi ulaskom u podešavanja aplikacije (Settings), gdje je u sekciji "Navigation" potrebno uključiti pomenutu opciju.

Izvor: Ilija Baošić

Za razliku od klasičnih algoritama kojima je rizično skretanje ulevo preko nekoliko traka samo najkraći put na mapi, ova funkcija se oslanja na znanje ljudi sa terena.

Lokalni volonteri i stručnjaci ručno označavaju raskrsnice koje su poznate po lošoj preglednosti, nepostojećoj signalizaciji ili čestim udesima.

Iako ruta zbog aktivacije ovog podešavanja može trajati nekoliko minuta duže, vožnja postaje znatno bezbjednija i manje stresna.