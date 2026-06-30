Poliocija je identifikovala i uhapsila dva maloljetnika, stara po 17 godina, osumnjičena za dvije teške krađe izvršene na plažama rijeke Cijevna.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

,,Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su, preduzimajući aktivnosti na rješavanju krivičnih djela, rasvijetlili dva djela iz oblasti imovinskih delikata počinjenih tokom ovog mjeseca, zbog čega su nakon identifikovanja, po nalogu nadležne državne tužiteljke, slobode lišili dva maloljetnika, stara po 17 godina, zbog sumnje da su počinila dva krivična djela teška krađa na štetu dva fizička lica – jednog stranog državljanina i jedne naše državljanke", saopštili su iz Uprave policije.

Kriminalistička obrada upućuje na sumnju da su ova dva maloljetnika, kako kažu, 12.06.2026. godine, kroz prozor kombija, parkiranog na plaži rijeke Cijevna, u vlasništvu austrijskog državljanina, ušli u unutrašnjost ovog vozila, iz kojeg su otuđili laptop MacBook koji su, nakon što su shvatili da je zaključan, odbacili u rijeku po izlasku iz kombi vozila.

,,Njih dvojica su takođe, kako se sumnja, nedjelju dana kasnije, 19.06.2026. godine, na drugoj plaži na rijeci Cijevna, koristeći podesno sredstvo, odvalili staklo i provaili u vozilo „Mini Cooper“, u vlasništvu oštećene iz Podgorice, u kojem su nakon ulaska u unutrašnjost izvršili premetačinu, a potom se udaljili sa lica mjesta", dodali su.

Iz policije su rekli da će osumnjičeni maloljetnici, uz poseban izvještaj, kao dopunu prethodno podnijetih krivičnih prijava po nepoznatom izvršiocu, u zakonskom roku biti privedeni državnoj tužiteljki u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, zbog sumnje da su izvršili navedena krivična djela.