“Lako je srbovat puna stomaka, crkve nam razdvojiše, ti 3 prsta ispod stola dižeš”, pisao je on sagovorniku sa Skaja Nikoli Raičeviću

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Miloš Medenica i njegovi najbliži prijatelji i saradnici komentarisali su političku buru uoči usvajanja DPS-ovog Zakona o slobodi vjeroispovijesti, kada je taj sin nekadašnje predsjednice Vrhovnog suda poslao fotografiju pet pušaka - navodeći da ih čuva među dječjim igračkama, za prvu pomoć i one koji mu krenu na kuću.

Grupa kasnije prvostepeno osuđena, tada razmjenjuje telefonske poruke na Skaju - nekoliko sati prije nego će u državnom parlamentu biti usvojen taj problematični akt, ali i prije nego će zbog “pobune” biti uhapšen kompletan poslanički klub tadašnjeg Demokratskog fronta, pišu "Vijesti".

“Gledate li što priča ovaj Mandić”, pita Nikola Raičević sagovornike, dok je trajao televizijski prenos sjednice Skupštine Crne Gore.

Marko Vučinić potom šalje fotografiju nekog muškarca sa podignuta tri prsta na jednoj ruci i pištoljem u drugoj, a Medenica vraća sliku pušaka.

“Spremno, ovo je za prvu pomoć u kuću da se nađe. Ima i zakopanog. Ovo mi je (među) dječije igračke”, pojašnjava taj rođeni Kolašinac.

Potom govori da je on neutralan, ali ne želi da mu iko na kuću dolazi.

“Ja sam neutralan, samo na kuću nek mi ne kreću. E ću i po jednim i po drugim”, objašnjava Medenica.

Raičević se smije, pa konstatuje: “Kako bi kum zakla Mandića, ja mislim tupim nožem”...

Medenica se nadovezuje: “Hahahhahahahhaha... Kako ga nišani na TV čitav dan”...

Raičević, ponovo kroz osmjeh, govori da bi ga kum već večeras otjerao iz države, ali da ne može zbog blokada koje je “napavio Milan Knežević”...

“Objasnio bi’ ja ovima, vidjećeš sad kad ih obrne Lomi (Milo) na tel”, kaže Vučinić...

“Koga kume?”, pita ga Raičević.

“Mandića i Kneževića, da im kaže da idu da lijegaju noćas”, objašnjava Vučinić.

“Pi’ kako nisam u Bg noćas, da se odozgo smijem ovim avetinjama”, kaže Medenica.

Malo prije ponoći, istog dana 26. decembra 2019 - Raičević ih pita da li i dalje prate sjednicu Skupštine Crne Gore, i to nakon što je nastao haos i policija uletjela u plenarnu salu...

“Pratite li”, pita on.

“Manda ispao pi*ka po 100-ti put”, konstatuje Medenica.

“On im se baci pod noge, hahahahaha... Da ga vode u MUP. Ovo je sve dogovoreno... Kume, odoše u maricu njih 20, kao djeca mala, smijao sam se sinoć”, kaže Raičević na početku sjutrašnjeg dopisivanja.

Raičević toga dana šalje fotografije sa neke proslave i jednu na kojoj se vidi samo šaka sa ispružena tri prsta, pa Medenica konstatuje:

“Lako je srbovat puna stomaka, crkve nam razdvojiše, ti 3 prsta ispod stola dižeš”, piše Medenica.

Raičević kaže da brat “ide i za njega” na proteste protiv usvojenog zakona i šalje fotografiju sa proslave na kojoj se vide tri muškarca, a za jednog govori da je “sinoć sam bio od 9 do 3 na most Blažov”...

“Hahahhaha... A to je brat Srbin!!!... Vidi se na sliku da je naelektrisan, da bi iz kože iskočio”, poručuje Medenica.

Gotovo četiri godine nakon što je Vesna Medenica uhapšena 17. aprila 2022. godine na podgoričkom aerodromu, u tom predmetu je 28. januara 2026. donijeta prvostepena presuda.

Pred vijećem sutkinje Vesne Kovačević tog dana Miloš Medenica osuđen je na deset godina i dva mjeseca zatvora zbog stvaranja kriminalne organizacije, produženo krivično djelo krijumčarenje, dva krivična djela protivzakoniti uticaj putem pomaganja, kao i za sprečavanje dokazivanja, pišu "Vijesti".

Sud mu je odredio pritvor zbog opasnosti od bjekstva, ali kasno - pobjegao je. Za njim je raspisana međunarodna potjernica.

Oslobođen je optužbe za nedozvoljeno držanje oružja i omogućavanje uživanja opojne droge za više osoba.

Vesna Medenica je tog dana oglašena krivom zbog četiri krivična djela protivzakoniti uticaj i osuđena na jedinstvenu kaznu zatvora od deset godina, kao i na plaćanje 50 hiljada eura novčane kazne. Iako joj prvobitno nije određen pritvor, nakon što je njen sin pobjegao, ona je uhapšena i sprovedena da iza rešetaka čeka pravosnažnost presude.

Optuženi u tom predmetu, osim Vesne Medenice, braće Bojana i Marka Popovića i Vasilija Petrovića, solidarno treba da plate državi štetu od 2.736.715,89 eura.

Nakon što je izglasan Zakon o slobodi vjeroispovijesti, Nikola Raičević poručivao je Vučiniću da će ga izbaciti iz grupnog čata, jer ga kulira, a ovaj mu je odgovorio da prati dešavanja u Nikšiću.

“Narod je opet na ulice”, napisao je Vučinić, a Medenica konstatovao da to nije jedina frka, već da se druga dešava u rijalitiju na TV Pink:

“I frka je i na Zadrugu, ludilo je večeras. Tomović napada Mensura Ajdarpašića”, piše on, a Raičević odgovara da je Tomović “mu*onja”...

Raičević potom konstatuje da su ih predstavnici Srba sve prodali i da tu više nema ‘leba...

“Kume prodali su sve sinoć. Nema tu leba. Ja sam za Mila sad”, šalje on, a Medenica mu piše - “Milogorci”..

“Milo, Milo, Milo kume, kumee. Kume moj Milo da stane između nas ne može, ti si moj brat. Jedino Zoran Lazović”, šalje Raičević, pišu "Vijesti".

Vučinić tada od njega traži da izvjesnom Slobu prenese da 200 ljudi ide od Hrama ka centru grada:

“Oće opet da spavaju pred Skupštinu izgleda”, piše on, nakon čega Medenica šalje:

“Evo kaže Knežević iz pritvora da nema predaje, da li da mu vjerujemo?”, a Raičević dodaje.

“Prodali su sve splačine te. Vjeruj mi da su htjeli sinoć bi digli frku. Pihh. Pihh. Ku*toni. Hahahah kume, pošao je Slobo ispred Skupštine”...