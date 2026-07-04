Državljanin Srbije uhapšen je u Beranama po međunarodnoj potjernici koju je raspisao NCB Interpol Beograd, a biće sproveden sudiji za istragu Višeg suda u Bijelom Polju radi određivanja ekstradicionog pritvora.

Izvor: Uprava Policije CG

Službenici NCB Interpol Podgorica – FAST tima za međunarodne ciljane potrage, u saradnji sa policijskim službenicima Odjeljenja bezbjednosti Berane, danas su u Beranama locirali i lišili slobode državljanina Republike Srbije N.L. (38) iz Kragujevca, kojeg potražuje NCB Interpol Beograd.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, hapšenje je uslijedilo nakon sprovedenog ciljanog traganja i precizne razmjene informacija između nadležnih službi.

Za N.L. je NCB Interpol Beograd raspisao međunarodnu potjernicu radi obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred nadležnim sudom u Republici Srbiji. On se sumnjiči za krivična djela ugrožavanje sigurnosti, nasilničko ponašanje, kao i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, propisana Krivičnim zakonikom Republike Srbije.

Osumnjičeni će, u zakonom predviđenom roku, biti sproveden sudiji za istragu Višeg suda u Bijelom Polju radi određivanja ekstradicionog pritvora.