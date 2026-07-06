Iz Ministarstva su naglasili da se porez na dohodak fizičkih lica odnosi isključivo na dobitnike, a ne na priređivače igara na sreću.

Izvor: Mondo/Goran Sivački

Ministarstvo finansija (MF) smatra da nema osnova za oporezivanje dobitaka fizičkih lica ostvarenih u kazinima i automat klubovima, ističući da su priređivači tih igara već izloženi znatno većem fiskalnom opterećenju od priređivača kladioničarskih i lutrijskih igara, kao i globalnog džekpota, gdje se dobici oporezuju po stopi od 12 odsto.

U odgovoru na ustavnu inicijativu koju je u ime nevladinog udruženja privrednih društava za priređivanje igara na sreću "Crna Gora klađenje" podnio advokat Boris Zvicer, iz Ministarstva su naglasili da se porez na dohodak fizičkih lica odnosi isključivo na dobitnike, a ne na priređivače igara na sreću.

"Porez na dohodak fizičkih lica, koji predstavlja obavezu isključivo dobitnika, dovodi se u kontekst sa fiskalnim opterećenjem priređivača različitih vrsta igara na sreću, pri čemu se u potpunosti zanemaruje cjelokupan sistem fiskalnih obaveza propisan Zakonom o igrama na sreću. Priređivači kazina podliježu najstrožem fiskalnom režimu, koji obuhvata jednokratnu naknadu za dobijanje odobrenja u iznosu od 2.000.000 eura, bezuslovnu bankarsku garanciju od 400.000 eura, godišnju fiksnu naknadu od 100.000 eura, kao i varijabilnu naknadu od 15 odsto bruto prihoda od igara. Priređivači automat klubova plaćaju fiksnu naknadu po svakom automatu i varijabilnu naknadu od 15 odsto bruto prihoda, dok priređivači igara klađenja plaćaju jednokratnu naknadu za dobijanje odobrenja, godišnje fiksne naknade i varijabilnu naknadu od 10 odsto bruto prihoda. Porez na dohodak fizičkih lica od 12 odsto predstavlja obavezu isključivo igrača koji ostvari dobitak u kladioničkim igrama i ne predstavlja fiskalni teret priređivača. Sagledano u cjelini, postojanje poreza na dohodak fizičkih lica kod jedne vrste igara ne može se izolovano posmatrati, niti koristiti kao osnov za tvrdnju o diskriminaciji priređivača, budući da priređivači igara na sreću nijesu poreski obveznici po tom osnovu i da njihov pravni položaj ostaje jednak u primjeni Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica bez obziran na vrstu igre koja je predmet priređivanja", naveli su iz Ministarstva.

Odgovor Ministarstva finansija, koji je potpisao ministar Novica Vuković, dostavljen je povodom inicijative za ocjenu ustavnosti odredbi Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica. U resoru finansija smatraju da nema osnova za njeno prihvatanje, podsjećajući da Ustav Crne Gore zakonodavcu ostavlja široku slobodu u kreiranju poreskog sistema.

"Neosnovan je navod podnosioca inicijative da osporene odredbe dovode do diskriminacije suprotno članu 8 Ustava Crne Gore. Naime, predmet oporezivanja, prema Zakonu o porezu na dohodak fizičkih lica, nije prihod priređivača igara na sreću, već dohodak fizičkog lica koje ostvari dobitak od igara na sreću. Poreski obveznik je isključivo fizičko lice – dobitnik, dok priređivač ima zakonom propisanu obavezu da obračuna, obustavi i uplati porez po odbitku. Iz toga proizlazi da osporene odredbe ne uređuju oporezivanje privrednih društava koja priređuju igre na sreću, niti utiču na njihov poreski položaj, već isključivo način oporezivanja dohotka fizičkih lica kao posebne kategorije poreskih obveznika ", naveli su iz Ministarstva.

U odgovoru se dodatno ističe da različite vrste igara na sreću podliježu različitim modelima fiskalnog opterećenja, zbog čega se njihovo poresko tretiranje ne može posmatrati na isti način.

Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica mijenjan je tri puta u posljednjih godinu i po. Prvobitnim izmjenama bili su oporezovani svi dobici od igara na sreću, pri čemu su dobici do 300 eura bili oslobođeni poreza, a iznad tog iznosa oporezovani po stopi od 15 odsto. Kasnije su uvedena druga pravila prema kojima su dobici iz kladionica, lutrije i globalnog džekpota do 50 eura bili neoporezivi, dok se na veće dobitke plaćao porez od 10 odsto do iznosa od 1.500 eura, odnosno 15 odsto za iznose iznad toga. Od maja ove godine primjenjuje se jedinstvena stopa od 12 odsto na svaki dobitak ostvaren u kladioničarskim igrama, lutriji i globalnom džekpotu.

Advokat Boris Zvicer u inicijativi je ocijenio da odredba Zakona kojom se propisuje oporezivanje ovih dobitaka nije u skladu sa Ustavom.

U obrazloženju inicijative navodi se da su porezom obuhvaćeni samo dobici iz lutrijskih igara, klađenja i globalnog džekpota, dok su dobici ostvareni u kazinima i na automatima izuzeti iz poreskog režima. Prema njegovim navodima, takvo rješenje stavlja priređivače kladioničarskih i lutrijskih igara u nepovoljniji položaj u odnosu na druge priređivače koji posluju u okviru iste djelatnosti.

Zvicer je ukazao i da bi različit poreski tretman mogao uticati na ponašanje igrača, koji bi zbog neoporezovanih dobitaka mogli češće birati kazino i automat igre, na štetu klađenja i lutrijskih igara. Takođe je naveo da ni u tekstu zakona ni u njegovom obrazloženju nije ponuđeno objašnjenje zbog čega su unutar iste privredne djelatnosti uvedena različita poreska pravila, što, prema njegovom mišljenju, utiče na tržišni položaj pojedinih priređivača.