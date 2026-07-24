Barska policija uhapsila je Duška Ivanovića (59) i Dragoslava Ivanovića (57), koji se sumnjiče da su jutros u Baru usmrtili Mija Adrovića (53).

Izvor: Profimedia

Nakon obavljenog uviđaja, kao i sprovedenih operativnih, izviđajnih, kriminalističkih i procesnih radnji, osumnjičeni su, po nalogu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, lišeni slobode zbog sumnje da su počinili krivično djelo ubistvo.

"Dežurnoj službi Odjeljenja bezbjednosti Bar danas je, oko 10.13 časova, od strane Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Bar prijavljeno da je došlo do upotrebe vatrenog oružja. Policijski službenici su odmah izašli na lice mjesta, gdje su zatekli beživotno tijelo lica koje je identifikovano kao M.A. (53) iz Bara, sa više prostrijelnih rana nanesenih iz vatrenog oružja", saopštila je Uprava policije.

Tokom intenzivne potrage za osumnjičenima, policija je u Beogradskoj ulici zaustavila "audi Q7" kojim je upravljao Duško Ivanović, dok se na mjestu suvozača nalazio Dragoslav Ivanović. Obojica su privedeni u prostorije Odjeljenja bezbjednosti Bar, gdje je od njih oduzet revolver marke Smith & Wesson.

"Zbog vidnih tjelesnih povreda u predjelu glave i tijela, oba lica su transportovana radi ukazivanja ljekarske pomoći, gdje su D.I. (57) konstatovane teške tjelesne povrede, nakon čega je podvrgnut hirurškom zahvatu u Kliničkom centru Crne Gore, dok je D.I. (59) zadržan na liječenju u Opštoj bolnici Bar", navodi se u saopštenju.

Prilikom pregleda vozila pronađen je i revolver nepoznate marke, za koji istražitelji sumnjaju da je korišćen tokom izvršenja krivičnog djela.

Policija je potom izvršila pretres stambenog objekta koji je koristio ubijeni Mijo Adrović, gdje je pronađen i oduzet pištolj marke Vzor.

"Daljim preduzetim aktivnostima izvršen je pregled stambenog objekta koji koristi M.A., kojom prilikom je oduzet pištolj marke Vzor. Izvršenim provjerama je utvrđeno da su sva tri oduzeta komada vatrenog oružja bila u ilegalnom posjedu, te će biti predmet daljih odgovarajućih forenzičkih vještačenja", dodaje policija.

Prema dosadašnjim saznanjima, događaju je prethodio verbalni sukob između učesnika, koji je prerastao u fizički obračun, nakon čega je došlo do upotrebe vatrenog oružja.

"Uviđaj na licu mjesta, kao i druge dokazne, izviđajne i procesne radnje, izvršio je državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, po čijem su nalogu, nakon svih preduzetih mjera i radnji, D.I. i D.I. lišeni slobode zbog sumnje da su izvršili navedeno krivično djelo", piše u saopštenju.