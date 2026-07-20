Nakon nezgode oni su hitno transportovani u bjelopoljsku bolnicu, gdje su im, nakon dijagnostičke obrade, konstatovane lakše tjelesne povrede.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Strani državljani Radu Tinu (69) i Instina Imbresin (77) lakše su povrijeđeni u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila na magistralnom putu Mojkovac - Kolašin.

Nakon nezgode oni su hitno transportovani u bjelopoljsku bolnicu, gdje su im, nakon dijagnostičke obrade, konstatovane lakše tjelesne povrede.

Mojkovačka policija je na licu mjesta izvršila uviđaj radi utvrđivanja svih okolnosti i uzroka koji su doveli do ove nezgode