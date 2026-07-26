Uprava policije intenzivirala je nadzor saobraćaja na magistralnom pravcu Podgorica – Sutomore – Bar, koristeći bespilotne letjelice kako bi efikasnije evidentirala i sankcionisala vozače koji ne poštuju saobraćajne propise.

Izvor: Uprava policije

Kako je saopšteno, službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica zajedno sa pripadnicima Mobilne jedinice saobraćajne policije juče su sproveli pojačanu kontrolu na ovoj dionici, pri čemu je dronovima registrovano više saobraćajnih prekršaja.

Na osnovu video-zapisa iz vazduha, policijski službenici zaustavili su i procesuirali više vozača koji su prekršili zakon.

"Službenici Uprave policije, u cilju podizanja nivoa bezbjednosti saobraćaja te zaštite lične i imovinske sigurnosti građana, sprovode preventivno-represivne aktivnosti kroz pojačane kontrole i nadzor iz vazduha putem digitalnog patroliranja, uz upotrebu savremenih tehničkih sredstava, odnosno drona", saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su najavili da će ovakav vid kontrole biti nastavljen i u narednom periodu na području cijele Crne Gore, uz primjenu dronova, sistema video-nadzora i druge moderne opreme.

Kako navode, cilj ovih aktivnosti jeste brže otkrivanje i sankcionisanje najtežih saobraćajnih prekršaja, ali i dodatno unapređenje bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju.

"Vozači koji krše saobraćajne propise treba da budu svjesni da se prekršaji koje čine mogu video-dokumentovati u svakom momentu upotrebom dronova, te da će svaki registrovani prekršaj biti sankcionisan u skladu sa zakonom, bez izuzetka", poručuju iz Uprave policije.

U saopštenju se ističe da primarni cilj ovih aktivnosti nije izricanje kazni, već očuvanje ljudskih života i povećanje bezbjednosti na putevima. Ipak, upozoravaju da će svaki evidentirani prekršaj biti sankcionisan u skladu sa zakonom.

Policija je još jednom apelovala na sve vozače i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju važeće propise i brzinu vožnje prilagode uslovima na putu, kako bi zajednički doprinijeli većoj bezbjednosti saobraćaja.