Iz Slobodne Crne Gore saopštili su da je Dajković dao izjavu policiji nakon što je sa Facebook profila pod imenom „Nešo Ivić“ primio poruku uvredljivog i prijetećeg sadržaja, u kojoj su, kako tvrde, osim njega, pominjana i njegova djeca.

Izvor: Slobodna Crna Gora

Predsjednik Slobodne Crne Gore Vladislav Dajković podnio je prijavu Upravi policije zbog prijetnji koje su mu, kako navode iz te partije, upućene putem društvenih mreža, a koje su bile usmjerene i prema njegovoj maloljetnoj djeci. Od nadležnih je zatražio da identifikuju i procesuiraju osobu odgovornu za ove poruke, prenosi CdM.

Iz Slobodne Crne Gore saopštili su da je Dajković dao izjavu policiji nakon što je sa Facebook profila pod imenom „Nešo Ivić“ primio poruku uvredljivog i prijetećeg sadržaja, u kojoj su, kako tvrde, osim njega, pominjana i njegova djeca.

„Prijetnje upućene meni više me ne uznemiravaju kao nekada, jer sam godinama izložen najbrutalnijim napadima i pritiscima zbog svog političkog djelovanja. Međutim, prijetnje upućene mojim sinovima, dječacima od dvije i četiri godine, nešto su što je nedopustivo, neoprostivo i ispod svakog ljudskog i moralnog nivoa“, naveo je Dajković.

U toj partiji ističu da ih posebno zabrinjava činjenica da se, kako tvrde, ovakvi slučajevi ponavljaju, dok reakcije nadležnih institucija, prema njihovoj ocjeni, nijesu dovoljno odlučne kako bi poslale jasnu poruku da su prijetnje i govor mržnje neprihvatljivi i kažnjivi, piše CdM.

„Pozivamo sve nadležne institucije da, bez obzira na političke razlike, identifikuju i procesuiraju osobu koja je uputila ove prijetnje, jer je ćutanje pred ovakvim oblikom nasilja ohrabrenje svima koji misle da su mržnja i prijetnje dozvoljen način političke borbe“, zaključili su.