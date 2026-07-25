Šest godina nakon pokušaja ubistva vođe "kavačkog klana" Radoja Zvicera u Kijevu, isplivali su detalji iz dešifrovanih Skaj komunikacija.

Izvor: KURIR/SKAJ

Radoje Zvicer, vođa "kavačkog klana" prije šest godina preživio je atentat u Kijevu. Plaćene ubice, za koje se sumnja da su pripadnici suparničkog "škaljarskog klana", za milionski iznos odlučili su da se riješe mete, ali u tome nisu uspjeli, jer je Zvicer preživio kišu metaka.

Samo nekoliko sati nakon pokušaja egzekucije ukrajinska policija uhapsila je "škaljarce" i od tada se nalaze u zatvoru.

Skaj aplikacija nakon nekoliko godina od pokušaja atentata na šefa "kavačkog klana" otkrila je da su "škaljarci" koji su završili u ukrajinskom zatvoru, imali kontakt sa "spoljnim svijetom", tačnije da su preko tajne aplikacije iz zatvora komunicirali sa saradnicima, ali i sa porodicom.

Tako su u javnost isplivale brojne poruke u kojima se moglo vidjeti da "škaljarci" dobro provode zatvorske dane uz viski, torte, markiranu garderobu. Komunikacija između okrivljenog Crnogorca Stefana Đukića i navodno, njegove majke šokirale su sve, a ponajviše činjenica da je porodica upućena u njegove kriminalne radnje.

Pa da podsjetimo, zbog pokušaja likvidacije Radoje Zvicera 26. maja 2020. godine u elitnom dijelu Kijeva, pored Đukića uhapšeni su njegov sunarodnik Emil Tuzović i Srbi Milan Branković i Petar Jovanović.

Stefan Đukić, koji se nekada prezivao Mandić, kako se moglo pročitati sa dešifrovanih Skaj poruka koje je ranije objavio portal Dan, navodi da nije bezbjedan iza rešetaka i da planira da pobjegne, ali da mu je za to potrebno milion eura.

Takođe, dodaje i da je pristao da izvrši atentat na Zvicera zbog novca. Đukić govori svojoj majci "da ga samo gleda i da će izaći iz zatora". Skaj komunikacije između korisnika pod šifrom 92TSA1 i OE3O6I odvija se u julu 2020. samo dva mjeseca nakon pokušaja ubistva.

OE3O6I : Sve su vas kamere snimile

: Sve su vas kamere snimile 92TSA1 : Majko ne se**

: Majko ne se** 92TSA1 : Mi smo sa policijom radili

: Mi smo sa policijom radili 92TSA1 : Oni nas uhapsili radi para

: Oni nas uhapsili radi para 92TSA1 : Boli njih ku*** za Zvicera, oni su ga i locirali

: Boli njih ku*** za Zvicera, oni su ga i locirali 92TSA1 : Ja se ne vodim ka Stefan Đukić ovde

: Ja se ne vodim ka Stefan Đukić ovde 92TSA1 : Zato je Čađenović poludio

: Zato je Čađenović poludio 92TSA1 : Jer je shvatio sve, a nemoćan je

: Jer je shvatio sve, a nemoćan je OE3O6I : Na sve portale piše da je sud odbacio kao neosnovanu žalbu advokata jer znaju ko si

: Na sve portale piše da je sud odbacio kao neosnovanu žalbu advokata jer znaju ko si 92TSA1 : Ukrajinci znaju da sam Đukić, a drže me na makedonsko da izađem na kauciju

: Ukrajinci znaju da sam Đukić, a drže me na makedonsko da izađem na kauciju OE3O6I : I da te neko ubije

: I da te neko ubije OE3O6I : A gdje su te to prebacili u Kijev ili negdje drugo

: A gdje su te to prebacili u Kijev ili negdje drugo 92TSA1: U Kijev u veliki zatvor, 4000 ljudi

Potom je uslijedila komunikacija vezana za pokušaj ubistva Radoja Zvicera, gdje okrivljeni Đukić pojašanjava da im je pomogao ministar policije Ukrajine i da saradnici traže dva miliona eura kako bi ga pustili.

Đukić tada majci objašnjava "da su svi igrači i prodane duše". Na presretnutim porukama između Đukića i navodno, njegove majke, njih dvoje pominju Jovana Vukotića, šefa "škaljarskog klana" koji je, da podsjetimo, ubijen 8. septembra 2022. u Istanbulu.

OE3O6I : Vidiš, čitam juče Vukotića oslobodiše jer nemaju dokaze da je bio tu

: Vidiš, čitam juče Vukotića oslobodiše jer nemaju dokaze da je bio tu 92TSA1: A to je smeće kakvo nema, taj Vukotić

Vukotić je, podsjetimo ubijen nakon što je izašao iz tržnog centra u Istanbulu gdje je bio u društvu trudne supruge Maše M. i njihove maloljetne ćerke. Istragom se došlo do toga da je njegovo ubistvo koštalo milion i po eura i da su "kavčani" za to zadužili dvije kriminalne grupe iz Izmira i Istanbula koje su pohapšene deset dana nakon likvidacije.

U jednom dijelu poruka, prema sumnjama istrage, vodi se konverzacija u kojoj se komentariše napad na Radoja Zvicera.

OE3O6I : Dobro da ovog nisi ubio, eto da nemaš na duši nekoga kakav god da je zlikovac. Neka to drugi rade i da si me poslušao ne bi imao sad Zvicera za vratom

: Dobro da ovog nisi ubio, eto da nemaš na duši nekoga kakav god da je zlikovac. Neka to drugi rade i da si me poslušao ne bi imao sad Zvicera za vratom OE3O6I : Uh, ali što je tu je Bog samo može da pomogne

: Uh, ali što je tu je Bog samo može da pomogne OE3O6I : I pomoći će

: I pomoći će OE3O6I : Da ako te još ambasador Makedonije posjeti. ahahahahaha daleko bilo, a na koji jezik ti pričaju? Na makedonski ti prevode hahahaha cirkus

: Da ako te još ambasador Makedonije posjeti. ahahahahaha daleko bilo, a na koji jezik ti pričaju? Na makedonski ti prevode hahahaha cirkus OE3O6I : Presmiješni ste bili

: Presmiješni ste bili 92TSA1 : A ne znaš sve što je bilo

: A ne znaš sve što je bilo 92TSA1 : Nas policija pratila pa im bežjali, pa tu došli to je kvart sa najviše inspektora i obezbeđenja u Evropu

: Nas policija pratila pa im bežjali, pa tu došli to je kvart sa najviše inspektora i obezbeđenja u Evropu OE306I : Da, da, a što niste odustali

: Da, da, a što niste odustali OE3O6I : Još ste pred kamerama zapalili auto šou i zapaliste se zamalo hit

: Još ste pred kamerama zapalili auto šou i zapaliste se zamalo hit OE3O6I : Crni humor

: Crni humor 92TSA1 : A majko to je kvart sa 10 zgrada gdje stan od 50 kvadrata košta 2 miliona

: A majko to je kvart sa 10 zgrada gdje stan od 50 kvadrata košta 2 miliona 92TSA1: To je svaki metar pod kamerama. Bio sam bez dinara i morao sam, jer sve kao drugovi, tu nema drugova

(Kurir/Mondo)