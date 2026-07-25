Muškarac (67) uhapšen je u Šavniku zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljene polne radnje na štetu sedamnaestogodišnje djevojke, saopšteno je iz Uprave policije.

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„Policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Zapad“ – Stanice policije Šavnik su, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima, lišili slobode muško lice staro 67 godina zbog sumnje da je izvršilo krivično djelo nedozvoljene polne radnje na štetu maloljetnice stare 17 godina“, saopštili su.

Kako navode iz policije, postupali su po prijavi koju je podnio otac maloljetnice, koji je prijavio da je osumnjičeni u više navrata uznemiravao njegovu kćerku, dodirujući je i ljubeći u predjelu vrata.

„Po nalogu postupajućeg državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima, policijski službenici su prikupili potrebna obavještenja i preduzeli druge mjere i radnje iz svoje nadležnosti, nakon čega je tužilac događaj pravno kvalifikovao kao krivično djelo nedozvoljene polne radnje i naložio da se osumnjičeno lice liši slobode“, zaključuju u saopštenju.