Nakon teške saobraćajne nesreće na putu Lipci – Grahovo, 14 povrijeđenih je stabilno u bolnici u Risnu, dok je jedan pacijent zbrinut u Kotoru.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Maloljetna osoba povrijeđena u današnjoj saobraćajnoj nesreći na putu Lipci – Grahovo zadobila je teške povrede glave i grudnog koša i nalazi se na intenzivnom liječenju u Kliničkom centru Crne Gore, saopštilo je Ministarstvo zdravlja, prenose Vijesti.

Kako se navodi, u nesreći je povrijeđeno ukupno 17 osoba, dok je dvadesetjednogodišnja djevojka podlegla zadobijenim povredama uprkos pokušajima reanimacije.

Četrnaest povrijeđenih hospitalizovano je u Specijalnoj bolnici „Vaso Ćuković“ u Risnu i, prema posljednjim informacijama, svi su u stabilnom zdravstvenom stanju.

Jedan pacijent zbrinut je u Kliničko-bolničkom centru Kotor zbog povreda grudnog koša i preloma rebara. Nakon dijagnostike utvrđeno je da nije životno ugrožen i nalazi se pod medicinskim nadzorom.

Iz Ministarstva zdravlja naveli su da su odmah nakon dojave o nesreći aktivirani svi raspoloživi kapaciteti zdravstvenog sistema, a u zbrinjavanju povrijeđenih učestvovali su Zavod za hitnu medicinsku pomoć, Specijalna bolnica „Vaso Ćuković“, Kliničko-bolnički centar Kotor i Klinički centar Crne Gore.

U saopštenju se ističe da je brza reakcija i koordinacija zdravstvenih ustanova omogućila pravovremeno zbrinjavanje svih povrijeđenih, uz zahvalnost zdravstvenim radnicima i svim službama koje su učestvovale u intervenciji.