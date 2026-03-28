Zamolnica poslata još u februaru 2025, potjernica na snazi, a osumnjičeni navodno i dalje u Beogradu

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Ministarstvo pravde Crne Gore uputilo je još 17. februara 2025. godine zahtjev Srbiji za izručenje Beranca Vuka Vulevića, ali odgovor iz te države ni nakon više od godinu nije stigao, prenosi portal Dan.

Kako su saopštili iz resora kojim rukovodi ministar Bojan Božović, zamolnica je upućena u skladu sa bilateralnim sporazumom o izručenju, ali do danas nije dobijen nikakav zvaničan odgovor.

Vulević je jedan od optuženih u predmetu poznatom kao “General”, u kojem se grupa tereti za šverc oko dvije i po tone kokaina. Njegovo ime godinama se pominjalo i u istrazi ubistva urednika lista “Dan” Duška Jovanovića, ali za taj zločin nikada nije procesuiran.

Prema nezvaničnim operativnim podacima, na koje se poziva portal Dan, Vulević se i dalje nalazi u Srbiji, uglavnom na teritoriji Beograda, gdje se navodno slobodno kreće i održava kontakte sa bezbjednosno interesantnim licima.

Iz Uprave policije Crne Gore saopšteno je da je međunarodna Interpolova potjernica i dalje na snazi, ali da nemaju informacije da je Vulević u međuvremenu bio lišen slobode u Srbiji.

Sličan odgovor stigao je i iz Višeg suda u Podgorici, gdje navode da nijesu obaviješteni o eventualnom hapšenju osumnjičenog, koji se tereti za stvaranje kriminalne organizacije i krivična djela vezana za trgovinu drogom.

Na upite upućene Ministarstvu pravde i Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije – da li je Vulević privođen i zašto nije izručen – odgovor nije stigao.

Ni Specijalno državno tužilaštvo nije dostavilo dodatne informacije, dok iz Višeg državnog tužilaštva u Podgorici poručuju da je istraga ubistva Duška Jovanovića u toku, ali bez iznošenja konkretnih detalja zbog zaštite postupka.