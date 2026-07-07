On je komentarisao da su "mesari", kako naziva ubice, "čista desetka" i da im se "pozlatilo kako su pucali", ali je, poslije komentara da očekuju više od toga da podijele milion eura, slao poruke u kojima je jasno pokazivao nezadovoljstvo.

Izvor: strana.ua/Kurir/Printscreen/Adria media group

Radoje Zvicer, odbjegli vođa kavačkog klana koji je, prema tvrdnjama tužilaštva, bio jedan od organizatora ubistva škaljaraca u restoranu u Atini 19. januara 2020. godine, prema porukama sa Skaja koje su danas izvedene u Specijalnom sudu kao dokaz, bio je bijesan na direktne izvršioce jer su očekivali previše novca za likvidaciju Igora Dedovića i Stevana Stamatovića.

On je komentarisao da su "mesari", kako naziva ubice, "čista desetka" i da im se "pozlatilo kako su pucali", ali je, poslije komentara da očekuju više od toga da podijele milion eura, slao poruke u kojima je jasno pokazivao nezadovoljstvo.

"Arkan je ubijen za 200.000 maraka. Ja još nisam čuo da je neko platio milion i po eura, a mi smo toliko dali" napisao je u jednoj od poruka 20. januara 2020. godine, dan poslije zločina, pošto je od saradnika saznao da su očekivali da dobiju daleko više od ukupno milion eura, jer su smatrali da su "uspjeli da ubiju kapitalce".

Iz poruka koje je Zvicer slao saradnicima proizlazi da su im troškovi bili oko milion eura jer je "30 ljudi pokušavalo da locira škaljarce u Atini".

Zvicer: Ljudi, budite realni. Dajemo milion i imamo skoro još toliko da platimo adrese (štek stanove, prim. aut.), 30 ljudi što je tragalo za njima, izlazak iz zatvora, prebačaje i da ne spominjem sitne cifre od par hiljada. Odnosite se prema milionu kao da je 100.000. Vi ste ubili kapitalce, ali niko od vas nije pričao sa nama šta traži, niti smo šta obećali, pričam u moje ime, a vi imenujte toga koji je obećao. Mi smo tu bili da vas dovedemo, odvedemo, izbavimo iz svega koliko je u našoj moći. Još ste govorili radićemo džabe i sad vam ne valja milion? - jedna je od poruka koju je poslao.

Podsjetimo, kao direktni izvršioci likvidacije Dedovića i Stamatovića u restoranu u Atini označeni su Milinko Brašnjović Fejst, Marko Petković, Dragan Tomić i pokojni Ljubomir Lainović zvani Džihad. Kobnog dana, škaljarce je, prema optužnici, slučajno, kako sa suprugama ulaze u restoran, vidio optuženi Veljko Belivuk i obavijestio vođe klana, koje su odmah poslale egzekutore koji su čekali u stanu. Lainović je, navodno, pucao u Stamatovića, a Brašnjović u Dedovića.

Pošto su, prema porukama, spustili loptu, Zvicer je istog dana navodno saradnicima poslao poruke:

"Mesari isplaćeni, sad idemo dalje."

" Radiće oni gdje god kažemo."

"Moramo ih čuvati kao oči u glavi."

Međutim, istog dana među članovima grupe, prema porukama za koje tužilaštvo tvrdi da su ih razmjenjivali, nastali su novi problemi zbog ubistva u restoranu u Atini. Na čet grupu, dan poslije zločina, Zvicer je poslao i selfi četvorice okrivljenih za koje tužilaštvo tvrdi da su direktni izvršioci.

" Meni je ovaj stari najzanimljiviji. Prvi je Fejs, odradio Lisca iz prve, Stevo mu skočio za pištolj i Džihad mu saspe dva s boka. E onda su i drugi je...i, 29 ukupno" prepričava saradnicima kako se dogodilo ubistvo Dedovića i Stamatovića naočigled supruga i djece u restoranu.

Pripadnici kriminalne grupe potom su komentarisali sklanjanje tragova i uklanjanje dokaza, zbog čega je ponovo došlo do nesuglasica između njih, pošto je Zvicer od direktnih izvršilaca saznao da nisu nosili maske niti imali rukavice.

Milan Vujotić: Šta pričaš, kako golom rukom na vrata? Osnovno je da kupite rukavice?

Brašnjović: Išli smo kako smo mogli. Fejs je, nama je rečeno da su tu. Braća su nam rekla da moraju da ostanu tu, neka ide sva odgovornost na mene. Obezbijedite mi pasoš i idem u Srbiju, neće me naći. Prošlo je sve, njih nema, to je to, hvala vam, braćo.

Zvicer: Ma kakva odgovornost, plače nam se kad čitamo ovo. Gdje da se na rukavice pada!

Brašnjović: Obezbjeđenje je stajalo ispred, oni na prvom spratu, nismo mogli nogom. Ulazimo nas četvorica sa kačketima, da ste se vi složili mi bismo ih radili ispred, ne bi ni ulazili. Bili su oprezni kao što im nadimak govori. Rečeno nam je da moraju da ostanu tu i da ne smiju da izađu. Vi znate da smo mi najčestitiji momci. A isto tako rečeno je: njih samo oderite, ostalo je na nama. Mi smo ih odrali.

Tokom rasprave o novcu i tragovima koje su ostavili za sobom, koju je Zvicer vodio sa saradnicima, veliko nezadovoljstvo svime što se dešavalo iskazao je i Veljko Belivuk, koji je, kako tvrdi tužilaštvo, na Skaju bio Soprano.

"Soprano mi ovo piše: Brate, ja ću da isključim telefon na neko vrijeme i dodaću te sa novog. Znaš da te volim, ali neću da se miješam u nešto za šta nisam odgovoran i šta god da uradim, biću kriv nekome" proslijedio im je poruku u kojoj je Belivuk navodno izražavao nezadovoljstvo zbog raspodjele novca.

"E, crnje mi je ovo od miliona" prokomentarisao je navodno Zvicer na Skaju Belivukovo ponašanje.

Podsjetimo, osim za ubistvo Dedovića i Stamatovića, ista kriminalna grupa optužena je i za likvidacije Alana Kožara i Damira Hadžića na ostrvu Krf, nekoliko mjeseci poslije ubistva u Atini.

Suđenje se nastavlja 8. septembra.