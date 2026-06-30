Davanjem završnih riječi okončan je dokazni postupak, a sudija Veljko Radovanović, koji predsjedava tročlanim vijećem, zakazao je izricanje presude za 24. jul.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Suspendovani policajac Petar Lazović poručio je danas u podgoričkom Višem sudu da se protiv njega i njegove porodice vodi političko-medijski linč, tvrdeći da je sve što je radio bilo u interesu bezbjednosti građana, suvereniteta i nezavisnosti Crne Gore.

“Tvrdim da sam sve radio za interese države Crne Gore, ali ne i svašta. Ne kažem da sam najveći Crnogorac i patriota, ali mogu reći da sam jedan od većih. Za nas nema rezervne države”, rekao je Lazović u završnoj riječi u postupku protiv navodnih pripadnika kriminalne grupe koju je, prema optužnici Specijalnog državnog tužilaštva, formirao vođa kavačkog klana Radoje Zvicer.

Davanjem završnih riječi okončan je dokazni postupak, a sudija Veljko Radovanović, koji predsjedava tročlanim vijećem, zakazao je izricanje presude za 24. jul.

Optužnicom SDT-a, osim Zvicera, Lazovića i odbjeglog policajca Ljuba Milovića, obuhvaćeni su i Radoje Živković, Nikola Spasojević, Slobodan Kašćelan, Milan Vujotić, Duško Roganović, Radovan Mujović, Petar Mujović, Radovan Pantović i Nikša Perović. Postupak protiv Kašćelana ranije je razdvojen.

Lazović je u završnom obraćanju kazao da tužilaštvo nije ponudilo dokaze za teška krivična djela koja mu se stavljaju na teret, već da zaključke izvodi iz navodne Skaj komunikacije.

“Optužen sam za teška krivična djela, a nijedan dokaz nije priložen sudu da to potkrijepi. Ovdje nije riječ o nedostatku, nego o nepostojanju dokaza”, rekao je Lazović.

On je posebno kritikovao tužioca Zorana Vučinića, tvrdeći da se nije odupro pritisku i da se, kako je kazao, dodvorava pojedinim političkim subjektima.

“Posebno me boli nepravda i to što se ne mari za rizik kojem su izloženi moja porodica i ja. Do juče smo bili dio istog bezbjednosnog sistema i zajedno se borili. Godinu nakon promjene vlasti oni su dobri, a mi loši”, naveo je Lazović.

“Možda sam u toj želji da budem najbolji negdje i griješio, ali ništa nečasno i neljudski nijesam uradio. Žao mi je što je tokom ovih suđenja otkriven način rada operativaca, jer je to morala ostati tajna službi”, rekao je Lazović, aludirajući na Odsjek za posebnu operativnu podršku Uprave policije, čiji je bio pripadnik.

On je rekao da su on i njegove kolege iz tog odsjeka rizikovali živote u operativnim aktivnostima, dok su ih, kako tvrdi, tužioci tada “tapšali po ramenima” i hvalili rezultate rada na terenu.

“Dok tužilac pokušava da od mene napravi teroristu, ja sam sa kolegama rizikovao život. Oni su sjedjeli po kancelarijama i divili se našim rezultatima”, poručio je Lazović.

Odbacio je tvrdnje da je radio u interesu kavačkog klana, navodeći da su upravo zahvaljujući njegovim informacijama procesuirani brojni pripadnici organizovanih kriminalnih grupa, primarno, kako je rekao, “kavčani”.

“Ako sam radio za kavački klan, zašto bih Marku Ljubiši Kanu, koji se označava kao visokorangirani pripadnik škaljarskog klana, prenio operativnu informaciju da mu je život ugrožen”, upitao je Lazović.

Kazao je i da je, prema njegovim tvrdnjama, operativnim radom spriječeno više likvidacija i rasvijetljeno više krivičnih djela.

“Prećutkuje se da nijesam dužio predmete, niti sam imao uvid u to kome su određivane mjere tajnog nadzora. Nijedna akcija SBPOK-a nije provaljena niti neuspješno završena”, naveo je on.

Lazović je ponovio da je protiv njega vođena medijska kampanja, tvrdeći da je objavljeno više od 3.500 tekstova i naslova na njegovu štetu, kako bi se izvršio pritisak na javnost i sud.

“Ono što je meni urađeno, u Italiji bi bilo krivično djelo. Navodne Skaj poruke objavljivane su da bi se javnost okrenula protiv mene”, kazao je.

On je problematizovao zakonitost Skaj materijala, navodeći da su pojedine evropske države dovele u pitanje njegovu upotrebu kao dokaza.

Obraćajući se sudskom vijeću, Lazović je kazao da vjeruje da će odluka biti donijeta u skladu sa Ustavom, zakonom i dokazima.

“Vjerujem da na vas ne mogu uticati, jer ste osobe od časti i integriteta. Trpite političko-medijski pritisak, ali se nadam da mu nećete podleći”, rekao je Lazović.

On je podsjetio da je gotovo četiri godine u pritvoru i da zbog toga, kako je kazao, njegova djeca odrastaju bez njega.

“Moja životna misija je da ih, zajedno sa suprugom, izvedem na pravi put. A evo četiri godine su bez mene”, kazao je.

Lazović je na kraju poručio da zna ko stoji iza, kako tvrdi, linča njega i njegove porodice.

“Pojedini idioti i kreteni, koji stoje iza linča mene i moje porodice, dobro su mi poznati. Neću ih imenovati iz poštovanja prema vijeću. Neka im sve ovo služi na čast”, rekao je.

Branilac odbjeglog policajca Ljuba Milovića, advokat Dragoljub Đukanović, osporio je zakonitost Skaj komunikacije, tvrdeći da odbrani nije omogućeno da provjeri autentičnost materijala dostavljenog u Excel tabelama.

“Ni mi, ni tužilaštvo, ni sud nijesmo svojim očima vidjeli te navodne Skaj komunikacije. Odbrani nije dozvoljeno da ih provjeri kod vještaka. To je materijal podložan manipulaciji”, rekao je Đukanović.

On je kazao da se optužbe protiv njegovog branjenika svode na Skaj poruke i fotografije, bez materijalnih dokaza.

“Nema oduzetog oružja, nema oduzetih cigareta, nema ni grama droge koji je pronađen i vještačen. Ako se navodno prodaje droga unutar iste kriminalne organizacije, kakva je to onda organizacija stvorena radi sticanja dobiti i moći”, rekao je Đukanović, tražeći oslobađajuću presudu za Milovića.

Advokat Predrag Đolević, branilac Nikole Spasojevića i Radoja Živkovića, takođe je predložio sudu da njegove branjenike oslobodi optužbi, tvrdeći da nema dokaza da su počinili krivična djela koja im se stavljaju na teret.

Optuženi Radovan Pantović kazao je da se ne osjeća krivim, navodeći da se protiv njega na osnovu istih navodnih Skaj poruka vodi više postupaka.

“Manipulacijama i igrama SDT-a i SPO-a došli smo do toga da se na osnovu istih poruka gonim u više optužnica”, rekao je Pantović.

Krivicu su negirali i Petar i Radovan Mujović, kao i Nikša Perović, koji su poručili da ostaju pri navodima svojih branilaca.

Prema navodima optužnice, Zvicer je naredio ubistvo državljanina Srbije Milana Ljepoje, jer ga je smatrao pripadnikom kriminalne organizacije koja je učestvovala u pokušaju njegovog ubistva u Kijevu.

Tužilaštvo tvrdi da su tu naredbu 9. decembra 2020. sproveli pripadnici kriminalne organizacije iz Srbije, koju su predvodili Veljko Belivuk i Marko Miljković. Ljepoja je, prema optužnici, namamljen, mučen i ubijen u skrivenoj prostoriji kuće u beogradskom naselju Ritopek.

Lazović i Milović, osim za pripadništvo kriminalnoj organizaciji, optuženi su i za šverc droge i cigareta, dok se Lazoviću na teret stavlja i zloupotreba službenog položaja.

Živković, Spasojević, Kašćelan, Vujotić, Pantović i Roganović terete se za stvaranje kriminalne organizacije i šverc droge.

Tužilac Vučinić ranije je za Lazovića predložio kaznu od osam godina zatvora za zloupotrebu službenog položaja u produženom trajanju, osam godina za članstvo u kriminalnoj organizaciji, po 15 godina za šverc droge, dvije godine za nedozvoljeno držanje oružja i osam godina za krijumčarenje cigareta.