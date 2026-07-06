Početak novog postupka protiv bivšeg ministra odbrane Predraga Boškovića i ostalih, koje Specijalno državno tužilaštvo (SDT) tereti da su zloupotrebom službenog položaja prilikom dodjele stambenih kredita oštetili državu za 2,6 miliona eura, odložen je za 12. oktobar

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Branilac Boškovića, advokat Mihailo Volkov, saopštio je danas pred Višim sudom u Podgorici da je njegov klijent, kao potpredsjednik Evropske rukometne federacije (EHF), obavezan da prisustvuje prvenstvu u rukometu koje se u Rumuniji održava od 5. do 20. jula, piše Pobjeda.

Dodao je i da je poziv za to sportsko takmičenje Bošković dobio prije nego što su saznali za termin današnjeg ročišta, zbog čega nije mogao prisustvovati suđenju.

Pored Boškovića, nisu došli ni optuženi Damir Šehović i Dražen Miličković, jer prema riječima njihovih branilaca nisu primili poziv.

Apelacioni sud ukinuo je prvostepenu presudu kojom su optuženi oslobođeni krivice, te uvažio žalbe Specijalnog državnog tužilaštva u Podgorici i Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje, prenosi Pobjeda.

Prvostepenom presudom optuženi Predrag Bošković, Suad Numanović, Budimir Šegrt, Sanja Vlahović, Ivan Brajović, Dražen Miličković, Damir Šehović, Dragica Sekulić, Osman Nurković, Suzana Pribilović, Jelena Radonjić i Aleksandar Jovićević oslobođeni su optužbe da su kao saizvršioci izvršili produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja, jer nije dokazano da su izvršili krivično djelo koje im se stavlja na teret.

Po ocjeni Apelacionog suda, nejasan je zaključak prvostepenog suda da je o rješavanju stambenih potreba funkcionera, državnih službenika i namještenika odlučivala Vlada Crne Gore, a da je Komisija samo pripremala informacije i davala predloge, odnosno da je isključivo imala tehničku ulogu, preduzimala radnje koje ne proizvode pravna dejstva i ne stvaraju obavezu.