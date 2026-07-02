Na taj način su, prema navodima tužilaštva, zajedničkim djelovanjem pojedinim nevladinim i sportskim organizacijama pribavili imovinsku korist, dok je budžet Crne Gore oštećen za više od 168.000 eura

Izvor: Ministarstvo odbrane

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) podiglo je i Specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici dostavilo optužnicu protiv bivšeg ministra odbrane Predraga Boškovića, bivšeg državnog sekretara Slobodana Filipovića i nekadašnjeg načelnika Službe za finansijsko poslovanje u Ministarstvu odbrane Marka Drobnjaka. Terete se da su, od 2018. do 2020. godine, kao saizvršioci izvršili produženo krivično djelo zloupotrebe službenog položaja, za koje je zaprijećena kazna zatvora od jedne do osam godina, prenosi CdM.

„Naime, optužnicom se okrivljenima P.B. i S.F. stavlja na teret da su, suprotno Zakonu o nevladinim organizacijama i Zakonu o sportu, koji su propisivali da se finansiranje nevladinih i sportskih organizacija vrši na osnovu javnog konkursa i postupka koji sprovodi komisija koju obrazuje organ državne uprave, po pisanim zahtjevima, pa čak i bez njih, donosili rješenja o dodjeli finansijskih sredstava pojedinim nevladinim i sportskim organizacijama”, saopšteno je iz SDT-a.

Prema navodima optužnice, M.D je potom nalagao isplate na osnovu takvih, kako SDT tvrdi, nezakonitih rješenja, te ovjeravao zahtjeve za plaćanje upućene Državnom trezoru. Na taj način su, prema navodima tužilaštva, zajedničkim djelovanjem pojedinim nevladinim i sportskim organizacijama pribavili imovinsku korist, dok je budžet Crne Gore oštećen za više od 168.000 eura, piše CdM.