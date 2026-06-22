U podgoričkom Višem sudu danas je nastavljen dokazni postupak u predmetu protiv Simovića, kojem se sudi po optužnom predlogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT).

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

"Ovaj gospodin je platio račun, a volio bih da sam ja, jer on danas ne bi bio ovdje", kazao je danas u sudnici Slobodan Živković, jedan od svjedoka u nastavku suđenja bivšem ministru poljoprivrede i ruralnog razvoja Milutinu Simoviću.

U podgoričkom Višem sudu danas je nastavljen dokazni postupak u predmetu protiv Simovića, kojem se sudi po optužnom predlogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT).

SDT ga tereti da je, od juna 2017. do avgusta 2020. godine, kao ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja, protivpravno iskorišćavao službeni položaj i sebi pribavio imovinsku korist. Prema ranijem saopštenju tužilaštva, Simović je navodno sam, sa suprugom, članovima porodice ili njemu bliskim osobama boravio u hotelima i konzumirao hranu i piće u restoranima, pa i vikendom, a račune dostavljao blagajni Ministarstva, iako se, kako tvrdi SDT, nije radilo o troškovima vezanim za službenu dužnost, pišu "Vijesti".

Svjedoci su danas govorili o sastancima sa bivšim ministrom, temama zbog kojih su se sastajali, ali i o tome ko je plaćao račune u restoranima i hotelima.

Živković je kazao da je tema njegovog sastanka sa Simovićem bilo povezivanje radnog staža radnika "Željezare" nakon privatizacije.

"Štrajkovali smo da ostvarimo svoja prava. Kad je Simović postao potpredsjednik Vlade, to nam je bila jedina šansa", rekao je Živković.

On je naveo da su se sastali u hotelu "Onogošt", u maloj sali, gdje su popili kafu i rakiju ili dvije.

"Nismo ništa jeli. Sastanak je trajao sat i po, dva. Pričali smo o povezivanju radnog staža", kazao je Živković.

Rekao je da zna da je bio vikend, a da je sastanak organizovao njegov pokojni brat, koji je bio aktivan u jednom poljoprivrednom udruženju i tako upoznao Simovića.

"Račun je platio Simović tako što je izvadio keš iz džepa. Koliki je bio račun i koliko je novca izvadio, ne mogu da se sjetim", rekao je Živković.

Dodao je da se istim povodom ranije sastajao i sa tadašnjim ministrom rada i socijalnog staranja Predragom Boškovićem, u restoranu "Vukov most", prije sastanka sa Simovićem.

Predsjednik Saveza penzionera Crne Gore Branko Vešović kazao je danas da se sa Simovićem sastao na njegovu inicijativu, u septembru 2019. godine, u Pržnu, prenose "Vijesti".

"Tema sastanka je bila drugi dio zimnice, kao i inicijativa o Zakonu o penzijsko-invalidskom osiguranju. Sjedjeli smo u restoranu 'Brodeto' i jeli ribu", rekao je Vešović.

On je naveo da je insistirao da plati račun, iako, kako je rekao, vodi računa "o svakom euru Saveza", ali da mu Simović to nije dozvolio.

"Ja se sa Simovićem prije i poslije ovoga nisam poslovno sastajao u restoranima. Znam samo da smo svake godine, dok je Simović bio na čelu resora, imali sastanak na kojem je bilo dvadesetak ljudi i gdje se pričalo o otkupu jagnjećeg mesa", kazao je Vešović.

Dodao je da mu je "toliko žao" što dolazi u sud tim povodom.

"Ali toliko dugujem izvanrednom ministru, koji je za nas penzionere bio odličan", rekao je Vešović.

Svjedok Vlastimir Golubović, nekadašnji predsjednik Privredne komore Crne Gore, kazao je da je 2018. godine obavljao tu funkciju i da je sa Simovićem imao mnogo zajedničkih projekata.

"Bio sam u više savjeta i radnih grupa, a tema našeg sastanka bila je realizacija trećeg paketa mjera tokom pandemije koronavirusa", naveo je Golubović.

Prema njegovim riječima, predlog za sastanak dao je Simović, a sastali su se u hotelu "Kalamper", u večernjim satima. Kazao je da se ne može sjetiti šta su jeli i pili, niti da li je bio radni dan ili vikend.

"Simović je platio račun", rekao je Golubović.

On je naveo da je privrednik od 1992. godine, a da je i prije toga deset godina bio u privredi. Kazao je da ima firmu "Veleteks", ali da je od 2013. godine izvršni direktor njegov sin, dok su od februara 2020. vlasnici firme oba njegova sina.

Golubović je rekao i da je "Veleteks" suvlasnik hotela "Ruže vjetrova", te da mu je poznato da je tokom 2019. godine Simović bio gost tog hotela o trošku "Veleteksa" i na njegov poziv.

Svjedok Momčilo Jovanović rekao je da je sa Simovićem bio u redovnoj komunikaciji i da su se u oktobru 2019. godine sastali na Luštici.

"Bio sam u Odboru za razvoj Katunske nahije, a predsjednik tog odbora bio je Simović", kazao je Jovanović.

On je naveo da je tema sastanka bio put Resna-Bata-Trešnjevo-Grahovo.

"Jeli smo nešto, ali ja nisam platio račun", rekao je Jovanović.

Dodao je da se sa Simovićem više puta sastajao na sličan način, između ostalog u restoranu na Njegušima, u "Belvederu" kod Cetinja, kao i u mjesnim zajednicama, pišu "Vijesti".

"Ovaj sastanak na Luštici smo ja i Simović dogovorili pet-šest dana ranije", kazao je svjedok.

Prema njegovim riječima, nakon toga, tokom 2019. i 2020. godine, došlo je do realizacije projekta proširenja i modernizacije tog puta, "kao jednog od najstarijih u Crnoj Gori".

Jovanović je rekao i da im je Simović tokom pandemije koronavirusa poslao maske.

"Rekao mi je: čuvaj sebe, porodicu i moje Cuce", naveo je Jovanović.