Ukrajinac uhapšen nakon što je na graničnom prelazu Božaj otkriveno da je koristio falsifikovanu vozačku dozvolu.

Izvor: MONDO/Gordana Šćepanović

Kako prenosi portal Dan, službenici Regionalnog centra granične policije „Centar“ uhapsili su državljanina Ukrajine koji je pokušao da pređe granični prelaz Božaj sa falsifikovanom vozačkom dozvolom.

Prema navodima portala Dan, službenici Stanice granične policije Podgorica juče su na graničnom prelazu Božaj kontrolisali O.D. (32), državljanina Ukrajine, koji je upravljao putničkim vozilom marke „Audi A5“ ukrajinskih registarskih oznaka.

Kako prenosi Dan, detaljnom graničnom kontrolom, sprovedenom na drugoj liniji graničnih provjera u saradnji sa službenikom FRONTEX-a, utvrđeno je da je vozačka dozvola koju je koristio falsifikovana.

Portal Dan navodi da je o događaju obaviješten dežurni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je naložio da se nakon prikupljenih obavještenja O.D. liši slobode zbog sumnje da je počinio krivično djelo falsifikovanje isprave.