Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Ruska državljanka T.M. (63) uhapšena je 22. novembra u Petrovcu u zajedničkoj akciji službenika NCB Interpol Podgorica i Odjeljenja bezbjednosti Budva, dan nakon što je za njom raspisana međunarodna potjernica iz Moskve.

Hapšenju je prethodila intenzivna razmjena operativnih informacija između Interpola Podgorica i Interpola Moskva, što je omogućilo brzo lociranje i lišenje slobode osumnjičene.

T.M. se potražuje zbog krivičnog djela posebno velike pronevjere počinjene zloupotrebom službenog položaja na teritoriji Ruske Federacije. Sudija za istragu Višeg suda u Podgorici odredio joj je mjeru nadzora radi obezbjeđivanja prisustva postupku ekstradicije.