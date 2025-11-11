Strani državljanin A.V. sa privremenom boravkom u Podgorici, uhapšen je sinoć zbog sumnje da je počinio krivično djelo ubijanje i mučenje životinja i razaranje njihovog staništa.

Izvor: Profimedia

NVO „Kuća životinja“ i građanski aktivista Nikola Jočić su u subotu prijavili A.V. policiji i Osnovnom državnom tužilaštvu zbog osnovane sumnje da je seksualno zlostavljao pse i da je to javno objavljivao putem društvene mreže Telegram.

Policija je sinoć od osumnjičenog uzela izjavu na zapisnik, kao i foto i video materijali koje je priložio, i nakon toga su obavijeatili državnu tužiteljku u ODT Podgorica. Kako je saopšteno iz policije, A.V. je državljanin Ruske Federacije

,,Nakon što je nadležna državna tužiteljka, cijeneći dostavljene spise predmeta, kvalifikovala krivično djelo i naložila da se A.V. liši slobode, on je promptno i uhapšen", rekli su iz Uprave policije, piše Pobjeda.

Osumnjičeni A.V. će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden nadležnoj državnoj tužiteljki u zakonom propisanom roku.

Nakon okončanja krivičnog postupka u vezi sa navedenim krivičnim djelom, Policija će preduzeti mjere i radnje shodno Zakonu o strancima - protjerati ga iz Crne Gore.

,,Koristimo priliku da zahvalimo građaninu na društveno – odgovornom ponašanju i prijavi koju je podnio, a na osnovu koje je Policija odmah postupila, a što je u krajnjem, u koordinaciji sa nadležnim tužilaštvom, dovelo do lišenja slobode A.V. " saopšteno je iz Uprave policije

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici naredilo je ranije u toku dana službenicima policije da liše slobode A. V. zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivvično djelo ubijanje i mučenje životinja i razaranje njihovog staništa.

,,U koordinaciji sa službenicima policije, u toku je preduzimanje daljih radnji i aktivnosti u cilju potpunog razjašnjenja svih okolnosti ovog događaja, identifikacije eventualnih saučesnika i provjere postojanja elemenata drugih krivičnih djela", rečeno je Pobjedi iz ODT.

Daliborka Rešetar iz NVO Kuća životinja i Nikola Jočić su Pobjedi kazali da su iz prijavu dostavili video-snimke, fotografije i linkove kanala, koji jasno ukazuju na izvršenje ovog teškog i uznemirujućeg djela.

Kako su kazali Pobjedi, ovi nemili događaji desili su se u objektu u dijelu grada preko Morače, u blizini mosta Milenijum.

Udruženje i aktivista Jočić pozivaju i Ministarstvo poljoprivrede, Upravu za bezbjednost hrane i zaštitu životinja, kao i sve građane i organizacije, da dignu glas protiv ovog monstruoznog čina.

,,Ukoliko ne uslijedi reakcija nadležnih, Udruženje ,,Kuća životinja“ i građanski aktivista Nikola Jočić biće prinuđeni da dokumentovani materijal dostave medijima i međunarodnim organizacijama za zaštitu životinja, kako bi se spriječilo dalje širenje i normalizacija ovakvih sadržaja u javnosti. Ovaj slučaj prevazilazi pitanje zaštite životinja – on duboko zadire u temeljne vrijednosti humanosti, bezbjednosti i društvene odgovornosti", navodi se u saopštenju koje je dostavljeno prije odluke ODT da formira predmet, pa onda kasnije izda nalog za hapšenje.

U prijavi koja je ODT-u podnešena prijavljeno je seksualno zlostavljanje životinja i javno emitovanje pronografskog sadržaja sa životinjama.

Podnosioci su napisali da imaju osnovanu sumnju, te da su te radnje emitovane putem Telegrama u prenosu uživo.

,,Naime, na pomenutoj platformi osumnjičeni je uživo prenosio čin seksualnog odnosa sa psima i otvoreno govorio o tome. Posjedujem video-snimke, fotografije, kao i kopiju njegovog ličnog dokumenta, koji nedvosmisleno potvrđuju identitet osobe i prirodu sadržaja", piše u prijavi.

Navodi se da je riječ o surovim i uznemirujućim djelima koja zahtijevaju hitnu reakciju nadležnih organa, ne samo zbog zaštite životinja, već i zbog mogućnosti da je počinjeno više krivičnih djela – uključujući i i distribuciju zabranjenog pornografskog materijala putem interneta.

Priložili su kao dokaz video i foto materijal (snimci Telegram prenosa i skrinšotovi), kopiju identifikacionog domumenta A. V., te linkove i naziv Telegram kanala/profila na kojem je sadržaj emitovan, kao i poruke i objave sa istog kanala.

Zahtijevaju i da se izda nalog za hitnu forenzničku analizu i sačuvaju svi elektronski tragovi (Telegram, IP adrese, nalozi i podaci). Podnosioci traže i da se izvrši zapljena video i foto materijala sa uređaja osumnjičenog radi potvrde autentičnosti. U prijavi je navedeno da je potrebno da se obavijesti veterinarska inspekcija i naloži pregled i zaštita eventualno zlostavljanih životinja. Napomenuli su i da je hitnost neophodna zbog postojanja video-materijala koji se širi internetom, piše Pobjeda.

Pobjedi je iz više izvora koji su uključeni u rješavanje ovog slučaja rečeno da postoje i eksplicitni snimci zoofilije.

U Krivičnom zakoniku Crne Gore u članu 309 je navedeno da će se onaj ko kršeći propise ubije, povrijedi, muči ili na drugi način zlostavlja životinju, kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do dvije godine. Piše i da ako je usljed djela došlo do ubijanja, povređivanja ili mučenja većeg broja životinja ili je djelo učinjeno prema životinjama koje pripadaju posebno zaštićenim životinjskim vrstama, učinilac će se kazniti zatvorom od šest mjeseci do pet godina.