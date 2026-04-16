Smijenjena predsjednica Apelacionog suda Mirjana Popović kazala je da je jasno i vidljivo da prema njoj postoji animozitet predsjednice Vrhovnog suda Valentina Pavličić.

Ona je, gostujući u emisiji Načisto na Televiziji Vijesti, kazala da su joj na taj animozitet ukazivale i kolege iz sudstva i van njega.

Upitana kome smeta van sudstva, odgovorila je:

"Možda je moje insistiranje na zakonitom radu u Apelacionom sudu moguće zasmetalo onima o kojima taj sud odlučuje ili tek treba da odlučuje", kazala je ona.

Rekla je i da je sa njenom bivšom zamjenicom, a sadašnjom vršiteljkom dužnosti predsjednice Apelacionog suda Danijelom Vukčević imala divnu saradnju.

"Čule smo se gotovo svakodnevno, smišljale strategije, vikendom se dopisivale i i o tome... Tražila sam joj da čujem njeno mišljenje", kazala je Popović.

Dodala je da je Vukčević poštovala "kao odičnog pravnika posvećenog sudu".

Kazala je i da je Vukčević prikupljala izjave, i podnijela prvu pritužbu koju su potpisale sve sudije. Ipak, kaže da su se pojedine sudije kasnije ogradili od te pritužbe među kojima su sudije Predrag Tabaš i Srđan Vujović.

"Kolega Predrag Tabaš u izjavu koju je dao objašnjavajuću razloge iz pritužbe u izjašnjenju kaže da je samnom imao i da ima korektan kolegijalan i profesionalan odnos. 'U komunikaciji sa njom nisam doživio uvrede i omaložavanja osim inistiranja na ažurnom i profesionalnom radu. Napominjem da nemama neposrednih saznanja, nisam očevidac nijedne ekscesne situacije u sudu već se sva moja saznanja baziraju na kazivanju kolega'", citirala je Popović dio izjave Tabaša.

Dodala je da je Vujović u izjavi rekao da je imao i ima otvoren kolegijalan i sadržaj odnos po svim pitanjima, da je "katkad bio prožet i neusglasicama, koje nijesu vrijedne pomena".

Upitana kada je donijela odluku da podnese funkciju, kazala je da je to odlučila onog momenta kada je pročitala odluku Sudskog savjeta.

"I kakvo je objašnjen Sudski savjet dao - bilo je pitanje mog ličnog dostojanstva. Meni funkcija nije presudna u životu, nisam radila zbog funkcije i način da pokažem svima da mi funkcija nije presudna je bila to zarad zaštite ličnog dostojanstva podnesem ostavku", kazala je.

Kazala je i da je u martu mjesecu primila ukupno 4.700 eura i pojasnila da to nije plata, već da je u tak iznos uključeno i retroaktivno i 30 odsto dodatka na sudijsku funkciju za tri mjeseca. Dodala je da je to dodatnih gotovo 1.700 eura.

Upitana da li će tražiti 12 plata kao nadoknadu nakon napuštanja funkcije, Popović je kazala da s obzirom da je 15 godina u u sudu posao radila časno, pošteno, predano, efikasno i ažurno da će ono što je njeno zakonsko pravo i tražiti.