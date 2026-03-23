Izvor: Vlada Crne Gore

Nakon gotovo tri sedmice od početka bune svih sudija i većine zaposlenih u administraciji Apelacionog suda protiv predsjednice Mirjane Popović, nazire se i rasplet - predsjednica Vrhovnog suda Valentina Pavličić dostavila je Sudskom savjetu predlog za razrješenje predsjednice najvišeg žalbenog suda, saznaju Vijesti.

Pavličić je predlog za razrješenje dostavila u petak u zatvorenoj koverti ponaosob svim članovima Sudskog savjeta, a pored njenog mišljenja, poslala im je i izjašnjenja svih sudija i službenika Apelacionog suda koji su se početkom marta ove godine pritužbom obratili tom tijelu žaleći se na navodno neprimjereno ponašanje Popovićeve.



Predlog za razrješenje Mirjane Popović podnijet je po članu 126 stav 3 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama, a u kojem se, između ostalog, navodi da se “predsjednik suda razrješava dužnosti ukoliko se neprimjereno odnosi prema strankama i zaposlenima u sudu...”.

Uz predlog za razrješenje prva žena sudske vlasti dostavila je i obrazloženje, zbog čega smatra da iz postupaka sutkinje Popović proizilazi osnovana sumnja da je izvršila teži disciplinski prekršaj zbog čega je tražila njeno razješenje, pišu Vijesti.

Predsjednica Apelacionog suda Mirjana Popović saopštila je “Vijestima” da zna da je predsjednica Vrhovnog suda dostavila akt Sudskom savjetu i da nije upoznata sa sadržinom.

“Nisam upoznata sa sadržinom akta, ali ni sa sadržinom izjava koje su podnosioci pritužbe, na zahtjev predsjednice Vrhovnog suda, dostavljali. Ukoliko je podnijet predlog za razrješenje, smatram da tome nema mjesta. Svoj posao sam radila i radim izuzetno posvećeno, savjesno, zakonito, vodeći računa o onom što mi je glavna obaveza - ažuran, zakonit i efikasan rad suda, što, u krajnjem, pokazuju i rezultati rada ovog suda”, navela je Popović.

Ona je najavila da će ujutro predati Sudskom savjetu dopis u kojem će tražiti da joj dostave na upoznavanje i izjašnjenje akt predsjednice Vrhovnog suda, ali i sve izjave podnosioca pritužbe.

“Smatram da imam pravo da se o svemu tome i ja izjasnim, a imala bih mnogo toga i za reći. Od mene je do sada od strane Vrhovnog suda samo zatraženo dostavljanje odluke vezano za postavljanje video-nadzora u hodnicima suda. Cjelokupnu dokumentaciju, vezanu za to, sam i dostavila”, navela je Popović, prenose Vijesti.

Sada je na potezu Sudski savjet, a Zakon pravi razliku između disciplinskog postupka i postupka razrješenja predsjednika suda, ali se u nekim slučajevima oni preklapaju. Kako se Zakonom o sudskom savjetu i sudijama predviđa shodna primjena kao i za disciplinski postupak, to će značiti da Sudski savjet ima obavezu da sprovede i okonča postupak.

Sve sudije Apelacionog suda ali i gotovo cijela administracija obratila se 2. marta ove godine pritužbom Sudskom savjetu u kojem su tražili da to tijelo zauzme stav i pokrene zakonske mehanizme zbog, kako su naveli, dugotrajnog neprimjerenog ponašanja i načina rada predsjednice tog suda.

Sudski savjet je narednog dana odmah reagovao i tražio hitno izjašnjenje Popović, koja je, između ostalog, napisala da je “iznenađena, zatečena i šokirana” navodima kolega iz suda, kojim rukovodi od aprila 2024. godine, pišu Vijesti.

Popović je napisala i da za dvije godine rukovođenjem Apelacionim sudom “nije osjetila da postoje narušeni međuljudski odnosi”.

To tijelo trebalo bi da utvrdi da li se iza cijelog slučaja kriju možda i neki drugi motivi, budući da je Apelacioni sud u nekoliko ključnih visokoprofilnih predmeta imao potpuno drugačije odluke od kolega iz Višeg suda u Podgorici.

Predsjednica Apelacionog suda nedavno je, odgovarajući na pitanja “Vijesti” o tome da li smatra da se iza nezadovoljstva kolega kriju možda drugi motivi, saopštila da ima svoj stav oko toga, ali i naglasila da “smeta nekom u sudstvu i van njega”.



Apelacioni sud je tokom 2025. ostvario ponajbolje rezultate u sudskom sistemu - godišnji izvještaj pokazuje da su prošlu godinu okončali sa 99,22 odsto riješenih predmeta u odnosu na priliv, prenose Vijesti.

Posebnu efikasnost, Apelacioni sud je pokazao tokom rješavanja tzv. “starih predmeta”. Od ukupno 496 predmeta starijih od tri godine, riješeno je 455, odnosno 92 odsto, dok je prosječno trajanje postupka pred Apelacionim sudom bilo 30,44 dana.

Pojedine sudije u najvišem žalbenom sudu su lani ostvarile godišnju normu u rasponu od 145 odsto do 327 odsto...

Predsjednica Apelacionog suda Mirjana Popović krajem 2025. zbog tih rezutata je saopštila “da iza statističkih pokazatelja stoje veliki profesionalni napori, timski rad i lična odricanja...”.