Policija navodi da je osumnjičeni bio pod dejstvom alkohola, a protiv njega je podnijeta i prekršajna prijava zbog nasilja u porodici.

Izvor: Uprava policije

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Pljevlja podnijeli su, po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Pljevljima, krivičnu prijavu protiv M.Ž. (40), zaposlenog kao zaštitar u jednom privrednom društvu, zbog sumnje da je zloupotrijebio službeno vatreno oružje.

Policija je reagovala po prijavi nasilja u porodici, a dolaskom na lice mjesta kod osumnjičenog je pronađen službeni pištolj marke „Zastava Arms“ M88, kalibra 9 mm, koji je privremeno oduzet.

Daljom istragom utvrđeno je da M.Ž. u trenutku događaja nije bio na radnom zadatku, već da je službeno oružje nosio u privatne svrhe. Alkotestiranjem je utvrđeno da je imao 1,99 promila alkohola u organizmu.

Zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija protiv njega je podnijeta krivična prijava.

Osim toga, zbog prijavljenog nasilja u porodici koje je prethodilo policijskoj intervenciji, M.Ž. je lišen slobode, a protiv njega je podnijeta i prekršajna prijava zbog kršenja Zakona o zaštiti od nasilja u porodici.

Iz Uprave policije poručili su da će nastaviti aktivnosti usmjerene na sprečavanje zloupotrebe vatrenog oružja i procesuiranje svih oblika njegovog nezakonitog držanja i nošenja.