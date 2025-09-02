Pljevljska policija podnijela je krivičnu prijavu Osnovnom drzavnom tužilaštvu u Pljevijima protiv M.T. (45) iz toga grada koji se sumnjiči za napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti izvršeno na štetu Inspektora za drumski saobraćaj Opštine Pljevlja
On je, kako se sumnja, krivično djelo koje mu se stavlja na teret, izvršio na način što je prema oštećenom, službenom licu, dok je isti preduzimao službene radnje u pogledu kontrole prevoza u drumskom saobraćaju, postupao nasilno i uputio mu riječi prijeteće sadržine po njegov život i tijelo, dok su se nalazili na Carinskom terminalu u Pljevljima, kako prenosi CdM.
“Sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima po čijem je nalogu protiv M.T. podnijeta krivična prijava u redovnom postupku”, kazali su iz policije.