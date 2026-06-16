Službenici Regionalnog centra granične policije „Centar“ – Stanice granične policije I Podgorica, su na graničnom prelazu Božaj, na izlazu iz Crne Gore, kontrolisali državljanina Indije A.R.A. (21) koji je upravljao vozilom marke „Audi Q2“, albanskih registarskih oznaka

Izvor: Uprava policije Crne Gore

“Provjerom podataka o vozilu posredstvom NCB Interpola Podgorica utvrđeno je da se isto potražuje od strane NCB Interpola Italije od 2022. godine”, navodi policija.

Predmetno vozilo je privremeno oduzeto i predato na dalju nadležnost Odjeljenju bezbjednosti Podgorica radi sprovođenja daljih provjera.