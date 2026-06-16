,,Službenici granične policije juče su na graničnom prleazu Kula oduzeli vozilo BMW X5 koje potražuje Interpol, a kojim je upravljao A.M. (28) iz Kosova", saopštila je Uprava policije na društvenoj mreži X.
"Granična Policija je juče na GP Kula kontrolisala lice A.M. (28) iz Kosova koji je upravljao vozilom BMW X5 norveških registarskih oznaka. Provjerama je utvrđeno da se vozilo potražuje od strane NCB Interpola Norveške zbog čega je isto oduzeto i predato Odjeljenju bezbjednosti Rožaje radi daljih provjera", navodi se u objavi.
Granična@PolicijaCGje juče na GP Kula kontrolisala lice A.M. (28) iz koji je upravljao vozilom BMW X5 registarskih oznaka.— Uprava policije Crne Gore (@PolicijaCG)June 16, 2026
Provjerama je utvrđeno da se vozilo potražuje od strane NCB Interpola zbog čega je isto oduzeto i predato OB#ROradi daljih provjera.pic.twitter.com/5tUNidTpaB