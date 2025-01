Sabina Mitrović, udovica ubijenog Milana Mitrovića, prisjetila se tog kobnog 12. avgusta 2022. godine.

Cetinje i dalje živi sa ožiljcima stravičnog masakra od prije skoro tri godine, kada je Vuk Borilović (34) u krvavom piru ubio 10 osoba, među kojima i dvoje djece. Njegove riječi "Ubio sam ti Mitra. Neće ono tebe praviti Srpkinjom", upućene supruzi jedne od žrtava.

"Taj dan trebali smo, kao i svakog, da ručamo zajedno kada dođe sa posla. Ali eto, taj dan nam se nije dalo da ručamo zajedno, zato što je naša tek rođena beba veoma plakala", započela je svoju potresnu ispovjest Sabina za "Blic".

Dok je Milan odlazio na posao, ušao je u sobu, što nikada nije radio u radničkom odijelu, da poljubi ćerkicu staru tek mjesec i po dana.

Niko nije slutio da će to biti poslednji put da je vidi.

"Posle toga, dobila sam poziv od Miloša, 'šta se dešava, gdje je Mitar'. Pošto su mog muža zvali svi Mitar, iako mu je prevojno bilo Milan. Rekla sam, 'Ne znam Miloše, zovi Vučka da vidiš šta je bilo'. Ja sam zvala Vučka, međutim, on mi se nije javljao", prisjetila se Sabina.

Ubrzo je uslijedio poziv koji je zauvek promijenio njen život.

"Posle toga sam dobila poziv od njega. Vučko je inače Vuk Borilović i on je samo rekao 'Ubio sam ti, Mitra. Neće ono tebe praviti Srpkinjom', i spustio mi je slušalicu", kroz suze govori Sabina.

Podsjetimo, Vuk Borilović je svoj krvavi pir započeo 12. avgusta 2022. u popodnevnim časovima na Cetinju. Kako smo tada izveštavali on je nekoliko dana prije zločina, odveo je ženu i djecu na more, a on se vratio na Cetinje.

