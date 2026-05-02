Poruke iz 2022. godine, koje su sada dio optužnice SDT-a, otkrivaju komunikaciju Andrijane Nastić i Aleksandra Mijajlovića nakon masakra u Medovini

Nakon masakra u Medovini 2022. godine, suspendovana viša državna tužiteljka Andrijana Nastić navodno je poručila Aleksandru Mijajloviću da neće hapsiti Nenada Nena Kaluđerovića, već da će mu “dati orden”, prenosi portal Vijesti.

U porukama koje su sada dio optužnice, ona je tvrdila i da je “pospremila” policajce koji su predlagali da se Kaluđerović procesuira zbog likvidacije masovnog ubice Vuka Borilovića, prenosi portal Vijesti.

Podsjetimo, Borilović je 12. avgusta 2022. godine na Cetinju ubio 10 komšija, među kojima i dvoje djece, dok je šest osoba teško ranio, nakon čega je i sam ubijen, prenosi portal Vijesti.

Dva dana kasnije, Kaluđerović je saslušan u svojstvu građanina, a policija mu je oduzela pištolj jer su ga dovodili u vezu sa ubistvom napadača, prenosi portal Vijesti.

Iz Višeg državnog tužilaštva tada je saopšteno da je prvi metak koji je pogodio Borilovića ispaljen iz policijskog oružja, čime je Kaluđerović oslobođen sumnji, prenosi portal Vijesti.

Specijalni tužioci navode da je Nastić već prvog dana donijela odluku da ga oslobodi, što proizilazi iz komunikacije sa Mijajlovićem, jednim od vođa takozvanog “Granda klana”, prenosi portal Vijesti.

Ona ga je tog dana obavijestila o tragediji riječima: “Na CT... Horor... Kiša sad... 10 mrtvih”, nakon čega su nastavili komunikaciju o događaju, prenosi portal Vijesti.

Kasnije, na pitanje šta će biti sa Kaluđerovićem, odgovorila je: “Orden ću mu dati...”, dok je dodatno potvrdila da neće biti zadržan, prenosi portal Vijesti.

U porukama je navela i da je Kaluđerović “spasio” druge, sugerišući da bi broj žrtava bio veći da nije reagovao, na šta joj je Mijajlović odgovorio: “Naravno... Bravo”, prenosi portal Vijesti.

Njihova komunikacija nastavljena je i narednih dana, tokom kojih je tužiteljka prepričavala detalje uviđaja i saslušanja svjedoka, uključujući i informacije o toku istrage, prenosi portal Vijesti.

Specijalni tužioci u optužnici navode da je Nastić Mijajloviću dostavljala osjetljive podatke iz više predmeta, uključujući i one iz Specijalnog državnog tužilaštva, ali i iz nadležnosti osnovnih tužilaštava, prenosi portal Vijesti.

Komunikacija između njih dvoje nastavljena je i mjesecima kasnije, pa su u martu 2023. komentarisali i javne događaje i reagovanja Kaluđerovića, prenosi portal Vijesti.

Početkom aprila ove godine Specijalno državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv više osoba, među kojima su Mijajlović, Nastić, kao i više policijskih i bezbjednosnih funkcionera, zbog sumnje na stvaranje kriminalne organizacije, prenosi portal Vijesti.

Tužilaštvo navodi da je ta organizacija djelovala godinama, sa ciljem zloupotrebe službenog položaja i odavanja tajnih podataka, uz uticaj na političke i društvene procese, prenosi portal Vijesti.

U optužnici se ističe da je Mijajlović, koristeći kontakte u institucijama, pribavljao povjerljive informacije koje je koristio za uticaj na javnost i medije, dok se Nastić tereti da mu je te podatke dostavljala, prenosi portal Vijesti.

Kao jedan od primjera, tužioci navode i komunikaciju iz jula 2022. godine, kada ga je obavijestila o ranjavanju sina sutkinje Suzane Mugoše u Sutomoru, uz detalje koji nijesu bili javno dostupni, prenosi portal Vijesti.

Iz Specijalnog državnog tužilaštva saopšteno je da prikupljeni dokazi ukazuju na postojanje organizovane mreže koja je koristila institucionalne resurse za nezakonite aktivnosti, uključujući i odavanje tajnih informacija, prenosi portal Vijesti.